ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap .

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Луганської області, а саме в Невське, Кармазинівку та М'ясожарівка.

Російські військові відійшли від Паталахівки, також скоріш за все вони покинули Ковалівку та Нововодяне. Ці населені пункти перейшли у так звану "сіру зону".

На деяких ділянках ЗСУ знаходяться за понад 13 кілометрів від окупованого Сватового. На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.