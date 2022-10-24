ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 21:55
ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій Фото: ЗСУ просуваються у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Луганської області, а саме в Невське, Кармазинівку та М'ясожарівка.

ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

Російські військові відійшли від Паталахівки, також скоріш за все вони покинули Ковалівку та Нововодяне. Ці населені пункти перейшли у так звану "сіру зону".

На деяких ділянках ЗСУ знаходяться за понад 13 кілометрів від окупованого Сватового. На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі.

Раніше стало відомо, що 5 жовтня бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже шість населених пунктів Луганської області.

Пізніше стало відомо, що українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні
NEWS
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
Президента "Мотор Січі" Богуслаєва взяли під варту
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему