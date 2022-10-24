ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap .

Подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов Луганской области, а именно в Невское, Кармазиновку и Мясожаровку.

Российские военные отошли от Паталаховки, также, скорее всего, они покинули Ковалевку и Нововодяне. Эти населенные пункты перешли в так называемую "серую зону".

На некоторых участках ВСУ находятся более 13 километров от оккупированного Сватового. В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.