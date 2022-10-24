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ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 21:55
ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий Фото: ВСУ продвигаются в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжили активно продвигаться и занимать населенные пункты Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения Вооруженных сил Украины зашли в несколько населенных пунктов Луганской области, а именно в Невское, Кармазиновку и Мясожаровку.

ВСУ продвигаются в Луганской области: обновлена карта боевых действий

Российские военные отошли от Паталаховки, также, скорее всего, они покинули Ковалевку и Нововодяне. Эти населенные пункты перешли в так называемую "серую зону".

На некоторых участках ВСУ находятся более 13 километров от оккупированного Сватового. В других направлениях фронта изменений зафиксировано не было.

Напомним, что ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе.

Ранее стало известно, что 5 октября бойцам Вооруженных сил Украины удалось освободить от российских оккупантов уже шесть населенных пунктов Луганской области.

Позже стало известно, что украинские военные освободили семь населенных пунктов в Луганской области

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