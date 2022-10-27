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ЗСУ просуваються на фронті в Луганській області, - Гайдай

Фото: ЗСУ просуваються на фронті в Луганській області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Збройні сили України відтіснили ворога в Луганській області та успішно відбили атаку окупантів на Білогорівку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

По його словам, українські воїни просуваються на на Сватівському та Кремінському напрямках. Через погоду це вдається робити доволі повільно.

"Це достатньо прогнозовано, тому що фактору несподіванки вже немає, а у окупантів був час, щоб підтягнути резерви, зруйнувати мости, дуже потужно замінувати територію. Вони зараз обстрілюють повністю всі населені пункти, які їм довелось залишити. І погода, на жаль, зовсім не сприяє, бо декілька днів поспіль йдуть зливи і техніка банально в’язне. Іноді просування вперед йде тільки за рахунок піхоти", - сказав глава Луганської ОВА.

Крім цього, Гайдай зазначив, що окупанти намагалися прорватися в Білогорівку, але їх наступ було відбито.

Нагадаємо, що 26 жовтня Українські військові встановили прапор України у селі Невське Луганської області.

До цього, Збройні сили України витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове у Донецькій області.

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