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ВСУ продвигаются на фронте в Луганской области, - Гайдай

Фото: ВСУ продвигаются на фронте в Луганской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вооруженные силы Украины оттеснили врага в Луганской области и успешно отразили атаку оккупантов на Белогоровку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

По его словам, украинские воины продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях. Из-за погоды это удается делать медленно.

"Это достаточно прогнозируемо, потому что фактора неожиданности уже нет, а у оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы, разрушить мосты, очень мощно заминировать территорию. Они сейчас обстреливают полностью все населенные пункты, которые им пришлось покинуть. И погода, к сожалению, совсем не способствует, потому что несколько дней подряд идут ливни и техника банально грузнет. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты", - сказал глава Луганской ОВА.

Кроме этого, Гайдай отметил, что оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но их наступление было отбито.

Напомним, что 26 октября украинские военные установили флаг Украины в селе Невское Луганской области.

Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

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