ВСУ продвигаются на фронте в Луганской области, - Гайдай

По его словам, украинские воины продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях. Из-за погоды это удается делать медленно.

"Это достаточно прогнозируемо, потому что фактора неожиданности уже нет, а у оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы, разрушить мосты, очень мощно заминировать территорию. Они сейчас обстреливают полностью все населенные пункты, которые им пришлось покинуть. И погода, к сожалению, совсем не способствует, потому что несколько дней подряд идут ливни и техника банально грузнет. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты", - сказал глава Луганской ОВА.

Кроме этого, Гайдай отметил, что оккупанты пытались прорваться в Белогоровку, но их наступление было отбито.