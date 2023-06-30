ЗСУ просуваються на двох напрямках у Запорізькій області, а ворог зазнає значних втрат

"Сили продовжують вести наступ на Мелітопольському напрямку та Бердянському напрямку. На напрямках Левадне-Приютне, Мала Токмачка-Очеретувате, мали частковий успіх", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, а ворог зазнає значних втрат.

Що на цьому напрямку робить противник

За словами Шершня, основні зусилля противника зосередженні на недопущенні просування наших підрозділів вглиб, тому вони нарощують мінно-вибухові загородження, застосовується дистанційне мінування.

"Великих просувань, а саме більше кілометра, нема. Війська вирівнюють лінію фронту, долають інженерні загородження ворога і займають вигідні позиції", - додав речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти не завжди доповідають "на гору" про втрату захоплених в Україні територій. Оскільки бояться керівництва.