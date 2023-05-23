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ЗСУ просуваються з двох боків у Бахмуті. Яка ситуація у місті на зараз

Фото: ЗСУ просуваються з двох боків у Бахмуті (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Бахмуті Донецької області ворог знизив темпи наступальних дій. Водночас ЗСУ надалі просуваються на півдні та півночі від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр під час телемарафона.

"По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літака", - розповіла вона.

Як додала Маляр, цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.

"Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль", - додала вона.

Що стосується передмістя, то там тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається.

"На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", - констатувала Маляр.

За даними Інституту вивчення війни на ранок 23 травня, на північ і південь від Бахмута ЗСУ ведуть бої за захоплення висот, а в самому місті наші воїни утримують укріпрайон. За даними на 22 травня ЗСУ вдалося просунутися на 200-400 метрів. Раніше президент США Джо Байден заявляв, що під Бахмутом росіяни втратили 100 тисяч людей убитими та пораненими.

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Бахмут