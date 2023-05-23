ЗСУ просуваються з двох боків у Бахмуті. Яка ситуація у місті на зараз

"По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літака", - розповіла вона.

Як додала Маляр, цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.

"Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока. В місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль", - додала вона.

Що стосується передмістя, то там тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції, але йому це не вдається.

"На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", - констатувала Маляр.