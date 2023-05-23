ВСУ продвигаются с двух сторон в Бахмуте. Какая ситуация в городе сейчас

В Бахмуте Донецкой области враг снизил темпы наступательных действий. В то же время ВСУ в дальнейшем продвигаются на юге и севере от города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр во время телемарафона.
"По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолета", - рассказала она.
Как добавила Маляр, в эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась.
"Вместе с тем количество обстрелов стабильно высоко. В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль", - добавила она.
Что касается пригорода, то там продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается.
"На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери", - констатировала Маляр.
По данным Института изучения войны на утро 23 мая, к северу и югу от Бахмута ВСУ ведут бои за захват высот, а в самом городе наши воины удерживают укрепрайон. По данным на 22 мая ВСУ удалось продвинуться на 200-400 метров. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что под Бахмутом россияне потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
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