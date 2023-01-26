ЗСУ просуваються біля Кремінної, окупанти наступають на південь від Бахмута: карти боїв

Луганський напрямок: ЗСУ просуваються біля Кремінної

Українські війська вели контрнаступальні бої у районі Сватового. За даними російських джерел, ЗСУ концентрують сили в Куп'янську та Дворчині для проведення подальших наступальних операцій у районі Сватового, хоча ISW не дає оцінок майбутніх українських операцій.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки, щоб повернути втрачені позиції у районі Кремінної. 25 січня Генштаб України повідомив, що українські сили відбили наступ росіян поблизу Білогорівки Луганської області (12 км на південний схід від Кремінної).

Станом на 25 січня українські сили, ймовірно, просувалися навколо Кремінної. На кадрах бою, опублікованих 23 січня та геолокованих 24 січня, видно, що українські сили влаштували засідку на колону ПДВ Росії на схід від села Діброва. Також ЗСУ, ймовірно, просувалися на південь від Кремінної. Крім того, 25 січня українські сили завдали удару з HIMARS по Кремінному та Рубіжному в Луганській області.

Донецький напрямок: війська РФ хочуть перерізати трасу Бахмут-Костянтинівка

Командування ЗСУ визнало виведення військ із Соледара та заявило, що лінія фронту на північний схід від Бахмута стабілізувалася. Раніше ISW оцінювала, що російські війська, ймовірно, захопили селище 11 січня. Окупанти продовжують штурмувати район Соледара. ЗСУ відобразили атаки російських військ у районі Роздолівки (18 км на північний схід від Бахмуту) та Червоної Гори (7 км на північ від Бахмута).

Російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 січня, ймовірно, вказують на те, що російські війська просунулися на захід від Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута). Також повідомляється, що окупанти ведуть наступальні операції у напрямку Івановського, маючи намір перерізати трасу Т0504, яка з'єднує Бахмут та Костянтинівку.

За даними російських джерел, окупанти активізували локальний наступ у районі Вугледару (28 км на південний захід від Донецька. Візуальних підтверджень того, що російські війська ведуть наступальні дії в районі Вугледару, ISW досі не спостерігає).

Ймовірно, російські сили можуть проводити локальні наступальні операції в районі Вугледару в рамках серії ударів, спрямованих на заборону можливих контрнаступів українських військ у майбутньому.

Південний напрямок: окупанти створюють видимість наступу у Запорізькій області

Війська РФ продовжували завдавати невеликих ударів у Запорізькій області, ймовірно, намагаючись розсіяти українські оборонні позиції. Також у ЗСУ заявили, що російські війська перекидають на цей напрямок додаткові резерви через великі втрати. Український Генштаб повідомив, що захисники відбили атаку російських військ поблизу Чарівного, приблизно за 70 км на південний схід від міста Запоріжжя.

Експерти ISW не виявили жодних ознак того, що російські війська розпочали великомасштабну наступальну операцію, досить успішну для того, щоб повернути собі ініціативу на передовий.

Також українські та російські війська продовжують перестрілку через річку Дніпро у Херсонській області. Українські джерела стверджують, що 25 січня на берегах північного Криму в Каркінітській затоці активізувалися російські кошти ППО.