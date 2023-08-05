ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские источники утверждали, что украинские войска вели наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово, 4 августа.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне активизировали наступательные действия на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях, однако украинские войска отразили все российские атаки на этих направлениях.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись и дошли до восточной окраины Белогоровки Луганской области. Российский агрегатор новостей утверждал, что российские войска якобы проводили наступательные операции к югу и юго-востоку от Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).

Министр обороны России Сергей Шойгу 4 августа якобы посетил командный пункт Центральной группировки войск РФ на Лиманском направлении. Вероятно, Шойгу посетил его, чтобы показать себя участником российской войны в Украине.

Бои в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продолжают наступление на южном фланге Бахмута, несмотря на плотный огонь российской артиллерии и минирования.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвигаются возле Клещиевки и что южная часть населенного пункта находится под контролем Украины. Российский источник заявил, что ситуация в Бахмуте "опаснее, чем кажется" для российских войск из-за украинской стратегии и наступления на северном и южном флангах.

Маляр заявила, что российские войска безуспешно контратакуют украинские позиции на северном фланге Бахмута в надежде вернуть утраченные позиции в этом районе. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы сдерживали россиян к югу и юго-востоку от Ивановского, а также вблизи Клищиевки и Курдюмовки.

Российские войска продолжали безуспешно атаковать украинские позиции на линии Авдеевка-Донецк, но по состоянию на 4 августа не продвигались вперед. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отразили вражеские атаки на север и юго-восток от Авдеевки, юго-восточнее Первомайского и вблизи Марьинки.

"Южная ось"

Российский "военкор" заявил, что 4 августа украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области. Он утверждал, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Никольского (27 км юго-западнее Донецка).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Бердянском направлении. Российские источники утверждали, что ВСУ проводили штурмы у Урожайного.

Российские источники сообщили, что украинские силы постоянно обстреливают российские тыловые районы вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями, а российский "военкор" добавил, что огонь украинской артиллерии и РСЗО усложняет логистику России в этом районе.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции к западу от Старомайорского, к востоку от Урожайного и в направлении Благодатного.

Российский военный блоггер утверждал, что силы РФ производят ротацию в районе границы Запорожской и Донецкой областей.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении. "Военкор" РФ утверждал, что украинские силы продвинулись восточнее Роботиного в направлении Вербового.