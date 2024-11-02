ЗСУ просунулися у Вовчанську і біля Суджі, РФ тисне під Куп'янськом і Кремінною: карти ISW

Українські війська мали успіх на північ від Суджі Курської області та захопили ворожу позицію у Вовчанську. Разом з тим фіксуються просування російських окупантів на північний схід від Куп'янська та на північний захід від Кремінної.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Суджі на головному "українському плацдармі" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, показують, що ЗСУ просунулися на захід і до південно-західної частини Руського Поріччя

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на схід від Коренево біля Крем’яного, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російські джерела розповідали, що українські війська продовжували штурмові дії плацдарму, в тому числі на південний схід від Кореневого біля Новоіванівки та на південь від Суджі біля Плехово.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в Глушковському районі 1 листопада.

1 листопада російські джерела заявили, що ЗСУ завдали серії ударів із застосуванням безпілотників по Росії тією ніччю. В Міноборони РФ заявили про начебто збиття 83 українських БПЛА над Курськом, Брянськом, Воронежем, Орловською та Бєлгородською областями, та над окупованим Кримом.

Російські джерела стверджували, що українські безпілотники завдали ударів по паливно-енергетичному комплексу в Уфі (Республіка Башкортостан) і влучили, але не пошкодили нафтобазу в Ставропольському краї, хоча на кадрах удару видно пожежу на Ставропольській нафтобазі.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Українські та російські війська нещодавно незначно просунулися в центрі Вовчанська Харківської області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що ЗСУ захопили російську позицію на вулиці Зерновій у центрі Вовчанська, що вказує на те, що війська РФ також просунулися до цієї вулиці раніше, йдеться у звіті.

31 жовтня та 1 листопада війська РФ продовжували атаки біля Липців, у Вовчанську та біля Вовчанських Хуторів.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри від 1 листопада показують, що путінські війська просунулися в межах західної частини Петропавлівки та північно-східної частини Тернів.

В Міноборони РФ 1 листопада заявили про захоплення Кругляківки, між тим експерти ISW оцінюють, що загарбники окупували цей населений пункт ще 31 жовтня.

Війська РФ також продовжували атаки поблизу Коліснинівки, Загризового, Лозової, Берестового, Вишневого, Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Тернів та в районі Серебрянського лісу 31 жовтня та 1 листопада.

Операція РФ №3 - Донецька область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Сіверському напрямку 1 листопада.

Російський "воєнкор" стверджував, що авіація РФ завдає щоденних ударів на Сіверському напрямку для підтримки 3-ї загальновійськової армії.

Російські окупанти здійснили обмежені наземні атаки поблизу Часового Яру 1 листопада, але не просунулися.

Заступник командира бригади ЗСУ, яка діяла на цьому напрямку, повідомив, що загарбники ведуть щоденні штурми невеликими групами, а речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова розповіла, що окупанти атакують українські позиції групами по 2-3 солдати, та ховаються в лисячих норах чи підвалах перед тим, як знову спробувати наступати.

Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов стверджував, що його підрозділи начебто нещодавно просунулися на 3 км повз канал Сіверський Донець - Донбас, і захопили частину дороги Часів Яр - Костянтинівка (T0504),

1 листопада тривали бої на флангах Часового Яру та південніше цього міста біля Ступочок.

Російські окупанти 1 листопада продовжували наступальні операції під Торецьком, але жодного просування не мали.

В Міноборони РФ заявили про захоплення н.п. Олександропіль (на південний захід від Торецька) і н.п. Катеринівка (на північний захід від Торецька), хоча в ISW не знайшли підтвердження. Експерти оцінюють, що окупанти перебувають на відстані ще близько 6 км на південний схід від околиці Катеринівки.

Заступник начальника штабу батальйону ЗСУ, який діяв на Торецькому напрямку, повідомив, що останнім часом темпи штурму російської піхоти в цьому районі сповільнилися, оскільки окупанти відпочивають і поповнюють втрати особового складу.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 жовтня та 1 листопада війська РФ здійснили обмежені наземні атаки поблизу Торецька.

Російські окупанти 1 листопада продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але просування не мали.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська продовжують просуватися за Селидовим та Вишневим, хоча в ISW не помітили візуальних доказів цих тверджень.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали поблизу Сухої Балки, Гродівки, Променя, Миролюбівки, Лисівки, Новогродівки, Крутого Яру, Миколаївки та Вишневого 31 жовтня та 1 листопада.

Повідомляється, що 1 листопада російські загарбники просунулися в напрямку Курахового.

Російські джерела ISW стверджували, що війська РФ просунулися далі на захід до Новоселидівки та на північ від Вовченки, та захопили Степанівку та Іллінку (на північ від Курахового). Проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Речник бригади ЗСУ, яка діє поблизу Курахового, зазначив, що ситуація в цьому районі складна, але українські сили підготували в Кураховому оборонні рубежі та укріплення, які будуть гальмувати просування росіян до самого населеного пункту.

Російські та українські джерела ISW повідомляли про продовження бойових дій біля Новодмитрівки, Новоселидівки, Вознесенки, Кремінної Балки, Острівського, Вовченки та Максимільянівки 31 жовтня та 1 листопада.

Повідомляється, що російські окупанти просунулися на Вугледарському напрямку. Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на північ і північний схід від Новоукраїнки, на північ від Богоявленки, та у Трудове, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські та українські джерела повідомляли про бої поблизу Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Єлизаветівки, Трудового, Богоявленки, Шахтарського та Новоукраїнки 31 жовтня та 1 листопада.

"Південна вісь"

Обмежені бої тривали в західній частині Запорізької області, в тому числі поблизу Новоданилівки (на північ від Роботиного) 31 жовтня та 1 листопада.

Російські загарбники продовжували атаки на лівому березі Херсонської області 31 жовтня та 1 листопада, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

31 жовтня російське джерело ISW заявило, що ЗСУ завдали удару з безпілотника по російській радіолокаційній станції "Подлет" біля мису Тарханкут в окупованому Криму 23 жовтня, і станом на 31 жовтня війська РФ ще не евакуювали станцію для ремонту.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 1 листопада поінформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 126 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні зазначили, що російські окупанти найбільше тиснули на двох напрямках у Донецькій області.