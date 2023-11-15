ЗСУ просунулися в районі Вербового і на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжили ведення наступальних дій на Мелітопольскому напрямку і просунулися північний захід від Вербового. Також ЗСУ розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області в районі Кринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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