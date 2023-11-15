ВСУ продвинулись в районе Вербового и на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжили ведение наступательных действий на Мелитопольском направлении и продвинулись северо-западнее Вербового. Также ВСУ расширяют зону контроля на левом берегу Херсонской области в районе Крынок.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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