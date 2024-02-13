ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

Украинские войска восстановили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись к юго-западу от Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от Тернов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Российские и украинские войска недавно подтвердили успехи на линии Купянск-Сватово-Кременная. Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от района Синьковка-озеро Лиман (к северо-востоку от Купянска).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной) и сейчас действуют в пределах двух километров от окраин самого Терного.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 февраля, показывает, что украинские войска восстановили некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях:

к северо-востоку от Купянска в районе Ивановки, Синьковки и озера Лиман;

к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки и Тымковки;

к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;

к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;

к югу от Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.

Позиционные бои продолжались:

в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки;

к югу от Бахмута в районе Майорского, Пивденного и Нью-Йорка.

Сообщается, что российские войска продвинулись в Авдеевке на фоне продолжающихся позиционных боев вблизи города 12 февраля.

Позиционные бои также продолжались:

к северу от Авдеевки в районе Новобахмутовки;

к западу от Авдеевки в районе Тоненького;

к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Украинские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города 12 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 11 февраля, показывает, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Победы (юго-запад от Донецка).

Позиционные бои продолжались в районе Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 12 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северу от Угледара близ Водяного;

к юго-востоку от Великой Новосилки близ Пречистовки;

к юго-западу от Великой Новосилки близ Приютного.

Украинские войска подтвердили продвижение на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что украинские войска продвинулись к западу от Пятихаток (28 км к северо-западу от Работино) недалеко от Каменского, хотя это продвижение, вероятно, было недавним.

Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска безуспешно атаковали на левом берегу Херсонской области недалеко от Крынков.