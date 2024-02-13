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ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

Вторник 13 февраля 2024 04:03
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ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW Фото: ВСУ продвинулись в районе Работино (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские войска восстановили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись к юго-западу от Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от Тернов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Российские и украинские войска недавно подтвердили успехи на линии Купянск-Сватово-Кременная. Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от района Синьковка-озеро Лиман (к северо-востоку от Купянска).

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной) и сейчас действуют в пределах двух километров от окраин самого Терного.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 февраля, показывает, что украинские войска восстановили некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).

Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Ивановки, Синьковки и озера Лиман;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки и Тымковки;
  • к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;
  • к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;
  • к югу от Кременной в районе Белогоровки.

ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

Российские войска продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.

Позиционные бои продолжались:

  • в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Ивановского;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки;
  • к югу от Бахмута в районе Майорского, Пивденного и Нью-Йорка.

ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

Сообщается, что российские войска продвинулись в Авдеевке на фоне продолжающихся позиционных боев вблизи города 12 февраля.

Позиционные бои также продолжались:

  • к северу от Авдеевки в районе Новобахмутовки;
  • к западу от Авдеевки в районе Тоненького;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

Украинские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города 12 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 11 февраля, показывает, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Победы (юго-запад от Донецка).

Позиционные бои продолжались в районе Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 12 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

  • к северу от Угледара близ Водяного;
  • к юго-востоку от Великой Новосилки близ Пречистовки;
  • к юго-западу от Великой Новосилки близ Приютного.

ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

Украинские войска подтвердили продвижение на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.

Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что украинские войска продвинулись к западу от Пятихаток (28 км к северо-западу от Работино) недалеко от Каменского, хотя это продвижение, вероятно, было недавним.

Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска безуспешно атаковали на левом берегу Херсонской области недалеко от Крынков.

ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISWВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW

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