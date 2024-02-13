ВСУ продвинулись в районе Работино: карты ISW
Украинские войска восстановили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись к юго-западу от Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от Тернов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Российские и украинские войска недавно подтвердили успехи на линии Купянск-Сватово-Кременная. Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от района Синьковка-озеро Лиман (к северо-востоку от Купянска).
Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 12 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной) и сейчас действуют в пределах двух километров от окраин самого Терного.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 11 февраля, показывает, что украинские войска восстановили некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной).
Украинские и российские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях:
- к северо-востоку от Купянска в районе Ивановки, Синьковки и озера Лиман;
- к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки и Тымковки;
- к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;
- к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;
- к югу от Кременной в районе Белогоровки.
Операция №2 - Донецкая область
Российские войска продвинулись к западу от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.
Позиционные бои продолжались:
- в районе Богдановки;
- к западу от Бахмута в районе Ивановского;
- к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки;
- к югу от Бахмута в районе Майорского, Пивденного и Нью-Йорка.
Сообщается, что российские войска продвинулись в Авдеевке на фоне продолжающихся позиционных боев вблизи города 12 февраля.
Позиционные бои также продолжались:
- к северу от Авдеевки в районе Новобахмутовки;
- к западу от Авдеевки в районе Тоненького;
- к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.
Украинские войска недавно незначительно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города 12 февраля.
Видео с геолокацией, опубликованное 11 февраля, показывает, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Победы (юго-запад от Донецка).
Позиционные бои продолжались в районе Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 12 февраля, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
- к северу от Угледара близ Водяного;
- к юго-востоку от Великой Новосилки близ Пречистовки;
- к юго-западу от Великой Новосилки близ Приютного.
Украинские войска подтвердили продвижение на западе Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля.
Видео с геолокацией, опубликованное 12 февраля, показывает, что украинские войска продвинулись к западу от Пятихаток (28 км к северо-западу от Работино) недалеко от Каменского, хотя это продвижение, вероятно, было недавним.
Генеральный штаб Украины заявил, что российские войска безуспешно атаковали на левом берегу Херсонской области недалеко от Крынков.
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