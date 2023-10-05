ЗСУ просунулися в районі Новопокропівки та в Донецькій області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій відразу на кількох ділянках. Зокрема, ЗСУ просунулися вперед біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку і поблизу Новопрокопівки в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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повідомив, що українські війська відбили російську атаку поблизу Золотої Ниви (12 км на південний схід від Великої Новосілки).
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