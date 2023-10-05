ВСУ продвинулись в районе Новопокроповки и в Донецкой области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные операции сразу на нескольких участках. В частности, ВСУ продвинулись вперед возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
сообщил, что украинские войска отбили российскую атаку вблизи Золотой Нивы (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).
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