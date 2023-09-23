ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки та Новопрокопівки: карти боїв ISW

Українські війська продовжили штурм під Бахмутом і просунулися на південний схід від Кліщіївки. Також ЗСУ вели наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися на північ від Новопрокопівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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"Південна вісь"
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