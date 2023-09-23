ВСУ продвинулись в районах Клещиевки и Новопрокоповки: карты боев ISW

Украинские войска продолжили штурм под Бахмутом и продвинулись юго-восточнее Клещиевки. Также ВСУ вели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись севернее Новопрокоповки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Клещиевки
Начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш заявил
Клещиевка
"Южная ось"
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