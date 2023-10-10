ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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