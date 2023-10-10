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ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового: карти боїв ISW

Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку та в районі Вербового в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб ЗСУ 

Генштаб ЗСУ

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ"воєнкори" 

Генштаб ЗСУ

 

"Південна вісь"

 

Генштаб ЗСУРосійський "воєнкор"

"воєнкор" 

"воєнкор" 

Генштаб ЗСУ повідомив

Російський "воєнкор"

 

 

 

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ