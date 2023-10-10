ВСУ продвинулись в районах Клещиевки, Андреевки и Вербового: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. В частности, ВСУ добились успехов вблизи Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и в районе Вербового в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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