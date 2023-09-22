ЗСУ просунулися в районах Бахмута і Вербового: карти боїв ISW

Українські війська продовжили ведення наступальних дій на заході Запорізької області та на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на південний захід від Вербового а також здобули успіхи поблизу Орадівки, Андріївки та Курдюмівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш
наземні лінії зв'язку)
"Південна вісь"
В. О. директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович
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