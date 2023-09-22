ВСУ продвинулись в районах Бахмута и Вербового: карты боев ISW

Украинские войска продолжили ведение наступательных действий на западе Запорожской области и Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись юго-западнее Вербового, а также преуспели вблизи Орадовки, Андреевки и Курдюмовки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш
наземные линии связи)
"Южная ось"
В. А. директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович
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