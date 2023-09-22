ЗСУ просунулися в районах Бахмута і Вербового: карти боїв ISW

Українські війська продовжили ведення наступальних дій на заході Запорізької області та на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на південний захід від Вербового а також здобули успіхи поблизу Орадівки, Андріївки та Курдюмівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Повідомляється, що російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не зробили жодного підтвердженого просування 21 вересня.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ атакували в напрямку Петропавлівки та Синьківки, але не вказав результат. На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 вересня, видно, що поблизу Синьківки діють підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили відновили раніше втрачені позиції в Новоселівському.

Бої у Донецькій області

Українські війська 21 вересня провели наступальні дії поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш заявив, що українські сили досягли невідомого успіху поблизу Орадівки, Андріївки та Курдюмівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута. Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають на лінії Кліщіївка-Озарянівка і що зіткнення відбулося поблизу Берхівки.

Євлаш заявив, що українські позиції поблизу Андріївки та Кліщіївки дозволяють українським силам підвести артилерію ближче до траси T0513 (Бахмут-Горлівка), що ускладнює російським силам використання GLOC ( наземні лінії зв'язку) .

21 вересня російські війська вели наступальні дії під Бахмутом, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що війська РФ здійснили безуспішні атаки поблизу Зайцевого, на північний схід від Григорівки та на північний схід і схід від Андріївки.

Українські військові заявили, що росіяни вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку, поблизу Мар’їнки та Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька). Російський "воєнкор" також визнав, що війська РФ безуспішно штурмували Мар’їнку.

"Південна вісь"

Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 вересня росіяни безуспішно атакували поблизу Микільського (4 км на південний схід від Вугледара) на заході Донецької області.

Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські сили атакували поблизу Приютного. Російський "воєнкор" заявив, що українські війська провели бойову розвідку біля Староморського і що бої тривають на північ від Завітного Бажання (12 км на південь від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер стверджував, що 19 вересня війська РФ здійснили контратаку на схід від Завітного Бажання в районі річки Мокрі Яли та траси Т0518 (Велика Новосілка – Нікольське), але не уточнив результат.

Українські війська 21 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 вересня, показують, що українські сили просувалися на південний захід і захід від Вербового.

В. О. директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович 21 вересня заявив, що українські війська досягли невизначених успіхів, просунулися та продовжують витісняти російські війська з їхніх позицій на півдні України.

Російське джерело стверджувало, що українські сили просунулися на один кілометр між Новопокровкою та Вербовим і контролюють трасу N08 (Пологи-Воскресенка).