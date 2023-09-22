ВСУ продвинулись в районах Бахмута и Вербового: карты боев ISW

Украинские войска продолжили ведение наступательных действий на западе Запорожской области и Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись юго-западнее Вербового, а также преуспели вблизи Орадовки, Андреевки и Курдюмовки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Сообщается, что российские войска продолжали наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения 21 сентября.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ атаковали в направлении Петропавловки и Синковки, но не указал результат. На геолокационных кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что вблизи Синьковки действуют подразделения 25-ой отдельной мотострелковой бригады РФ.

Российский военный блоггер заявил, что украинские силы восстановили ранее утраченные позиции в Новоселовском.

Бои в Донецкой области

Украинские войска 21 сентября совершили наступательные действия вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись.

Начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш заявил, что украинские силы добились неизвестного успеха вблизи Орадовки, Андреевки и Курдюмовки.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута. Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются на линии Клищиевка-Озаряновка и что столкновение произошло вблизи Берховки.

Евлаш заявил, что украинские позиции вблизи Андреевки и Клещиевки позволяют украинским силам подвести артиллерию поближе к трассе T0513 (Бахмут-Горловка), что усложняет российским силам использование GLOC ( наземные линии связи) .

21 сентября русские войска вели наступательные действия под Бахмутом, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что войска РФ совершили безуспешные атаки вблизи Зайцева, к северо-востоку от Григоровки и к северо-востоку и востоку от Андреевки.

Украинские военные заявили, что россияне вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении, вблизи Марьинки и Красногоровки (непосредственно западнее Донецка). Российский "военкор" также признал, что войска РФ безуспешно штурмовали Марьинку.

"Южная ось"

Генштаб ВСУ сообщил, что 21 сентября россияне безуспешно атаковали вблизи Никольского (4 км юго-восточнее Угледара) на западе Донецкой области.

Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что украинские силы атаковали близ Приютного. Российский "военкор" заявил, что украинские войска провели боевую разведку возле Староморского и что бои продолжаются севернее Заветного Желания (12 км к югу от Великой Новоселки).

Российский военный блоггер утверждал, что 19 сентября войска РФ совершили контратаку к востоку от Заветного Желания в районе реки Мокри Ялы и трассы Т0518 (Большая Новоселка – Никольское), но не уточнил результат.

Украинские войска 21 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, показывают, что украинские силы продвигались к юго-западу и западу от Вербового.

В. А. директора департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович 21 сентября заявил, что украинские войска добились неопределенных успехов, продвинулись и продолжают вытеснять российские войска с их позиций на юге Украины.

Российский источник утверждал, что украинские силы продвинулись на один километр между Новопокровкой и Вербовым и контролируют трассу N08 (Роды-Воскресенка).