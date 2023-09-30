ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжували ведення наступальної операції на Бахмутському напрямку. Росіяни стверджують, що ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Російський "воєнкор" заявив, що українські війська продовжують наступ на Новопрокопівку та Вербове.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.