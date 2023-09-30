ВСУ продвинулись вблизи Клещиевки на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские войска продолжали ведение наступательной операции на Бахмутском направлении. Россияне утверждают, что ВСУ захватили еще одну высоту возле Клещиевки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
Российский "военкор" заявил, что украинские войска продолжают наступление на Новопрокоповку и Вербовое.
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