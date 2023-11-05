ВСУ продвинулись на южном фланге Бахмута: карты ISW

Украинские войска контратакуют на Авдеевском направлении, и остаются в центре Крынкив. По предварительной информации, украинские войска сохраняют позиции возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска 4 ноября продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Синьковки и Ивановки в Харьковской области, Стельмаховки и Белогоровки в Луганской области и Верхнекаменского в Донецкой области.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска продолжили наступательные операции в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянки. Также активизированы усилия по захвату Синьковки и созданию благоприятных условий для захвата Купянска.

Сырский заявил, что российские войска понесли значительные потери вдоль линии Купянск-Узловой - Яхидное и в настоящее время происходит перегруппировка в этом районе. Российский военный блогер заявил, что российские войска перебросили дополнительную живую силу на направление Купянск - Кременная.

Российские источники утверждали, что украинские войска 4 ноября провели безуспешные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Министерство обороны России заявило, что элементы Западной группировки войск России отразили украинские атаки в районе Синьковки и к северу от Тимковки, а элементы Центральной группировки войск России отразили украинские атаки в районе Новоселовского и Григоровки.

Операция №2 - Донецкая область

В Институте заявили, что украинские войска продвинулись на южном фланге Бахмута 4 ноября. Российские блогеры утверждали, что украинские войска продвинулись вдоль линии леса к северу от Клещиевки и закрепляются в этом районе.

Российские войска 4 ноября продолжали наступление к северу и югу от Бахмута, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки и предприняли неудачные атаки вблизи Богдановки и Хромового.

Российский военный блогер заявил, что российские войска начали наземную атаку в районе Берховского водохранилища, но не продвинулись дальше.

Российские блогеры указали, что войска действуют на северном фланге Бахмута, и утверждали, что элементы российского отряда спецназа “Викинг” ведут бои на Бахмутском направлении.

По словам ISW, российские войска продолжили наступательные операции вокруг Авдеевки 4 ноября и подтвердили успехи. Видеозаписи с геолокацией, опубликованные 3 и 4 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к железной дороге к юго-востоку от Степового и продвинулись к западу от Красногоровки.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вперед и укрепили новые позиции вдоль железнодорожных путей близ Степового, а один блогер утверждал, что российские войска контролировали участок железной дороги близ Степового.

Российский блогер также заявил, что российские войска укрепляют свои позиции за железнодорожными путями к северу от Авдеевки. Связанный с Кремлем блогер заявил, что российские войска начали наступление со стороны Спартака и атаковали вблизи Степового и Новокалиново.

Другой связанный с Кремлем военный блогер заявил, что российские войска наступают в направлении Северного и что тяжелые бои продолжаются вблизи ресторана "Царская охота" непосредственно к югу от Авдеевки.

Генштаб сообщил, что российские войска предприняли безуспешные атаки вблизи Степового, Тоненького, Авдеевки, Северного и Первомайского.

Институт сообщает, что по состоянию на 4 ноября украинские войска контратакуют на Авдеевском направлении. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали российские войска возле железной дороги к северу от Авдеевки.

Российские источники продолжали утверждать, что российские войска роют туннели, чтобы уничтожить украинские позиции и начать внезапные атаки в направлении Авдеевки.

Российские блогеры утверждали, что российские войска прорыли туннель длиной 160 метров и использовали его для подрыва взрывчатки под неустановленной украинской позицией близ Авдеевки.

Министерство обороны Великобритании подсчитало, что российские войска, вероятно, потеряли около 200 единиц бронетехники в районе Авдеевки, вероятно, из-за эффективности украинского современного ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов, сбрасываемых с БПЛА, и высокоточных артиллерийских систем.

Министерство обороны Великобритании оценило, что российские войска, вероятно, сменили свою тактику на проведение атак силами спешенной пехоты из-за потерь техники в этом районе. 4 ноября Генштаб опубликовал видеозапись, на которой украинские войска наносят удар по колонне российской бронетехники, движущейся линией вдоль дороги в направлении Авдеевки.

По сообщениям ISW, российские войска продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка и близ Угледара 4 ноября, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Марьинки и Новомихайловки. Российский военный блогер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции с Никольского направления.

"Южная ось"

По словам ISW, украинские войска 4 ноября не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

ISW сообщил, что российские войска проводили наступательные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но 4 ноября не добились никаких подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки близ Старомайорска.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в районе Приютного и вдоль линии Ровнополье - Старомайорское.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 4 ноября, что российские войска провели серию безуспешных контратак вдоль линии Новодонецкое - Золотая Нива и от линии Приютное - Завитне Бажання в направлении Ровнополя в течение последних нескольких дней.

По словам ISW, 4 ноября российские и украинские войска вступили в перестрелку в восточной части Запорожской области, и недавно российские войска подтвердили завоевание территории. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 3 ноября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к югу от Червоного. Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинскую наземную атаку близ Марфополя.

4 ноября украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, но подтвержденных успехов не добились. Российские блогеры утверждали, что украинские войска продолжали атаки небольшими группами вблизи Работино и Вербового 3 и 4 ноября.

Российский блогер 3 ноября заявил, что на некоторых позициях в лесных массивах к западу от Работино несколько раз за последнюю неделю менялся контроль.

Российские войска 4 ноября продолжили ограниченные наступательные операции в западной части Запорожской области и не добились никаких подтвержденных или заявленных успехов.

Украинский генштаб сообщил, что украинские войска отразили российскую наземную атаку вблизи Работино. Машовец заявил, что два батальона российской армии провели тактическую ротацию близ Работино, чтобы восстановить боевую мощь после тяжелых боевых потерь.

По оценкам института, российским войскам по-прежнему не удается вытеснить украинские войска с их позиций на востоке (левобережье) Херсонской области.

Российские блогеры утверждали, что российские войска добились незначительного успеха в вытеснении украинских войск с позиций в Крынках, но украинские силы остаются в центре населенного пункта. Военные блоггеры также утверждали, что украинские войска сохраняют позиции возле Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов.

Военные блоггеры повторили стандартные жалобы на плохую российскую связь между подразделениями, отсутствие контрбатарейного огня и плохую подготовку военнослужащих.

Украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам в тыловых районах на юге Украины. Российские оккупационные власти и другие российские источники утверждали, что 4 ноября украинские войска нанесли удар по мосту через Керченский пролив в оккупированном Крыму, но российские средства ПВО перехватили ракеты.

Российские источники утверждали, что осколки ракеты попали в сухой док на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, а на геолокационных кадрах видно пожар на верфи.

Российский инсайдерский источник утверждал, что на верфи в Заливе находятся ракетные корабли проекта "Каракурт", которые могут нести крылатые ракеты "Калибр", хотя ISW не может подтвердить это утверждение.

Официальный представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска также сбили три украинские ракеты Storm Shadow над Бердянском 4 ноября.