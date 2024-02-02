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ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

П'ятниця 02 лютого 2024 05:50
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ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW Фото: ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська просунулися до ділянки автомагістралі Р07 Куп'янськ-Сватове на схід від Табаївки. Також зафіксовано просування на північній околиці Авдіївки. На лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків, продовжувалися позиційні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська підтвердили просування під Куп'янськом на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 1 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 1 лютого, показує, що російські війська просунулися до ділянки автомагістралі Р07 Куп'янськ-Сватове на схід від Табаївки (південний схід від Синьківки).

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман.
  • на південний схід від Куп'янська в районі Іванівки, Берестового, Крохмального та Табаївки.

Позиційні бої тривали біля Кремінної 1 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського, Ямполівки та Діброви;
  • на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 1 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої продовжуються:

  • на захід від Бахмута в районі Богданівки та Іванівського
  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

Російські війська нещодавно незначно просунулися в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 1 лютого. Знімки геолокації, опубліковані 1 лютого, вказують на те, що російські війська нещодавно трохи просунулися в районі дач на північній околиці Авдіївки.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Степового;
  • біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки;
  • біля ресторану "Царське полювання" на південно-східній околиці Авдіївки;
  • на захід від Авдіївки у районі Сєверного;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Опитного, Первомайського та Невельського.

Представник української бригади, що діє на Авдіївському напрямі, заявив, що російські війська не змінюють свою тактику на Авдіївському напрямку та продовжують постійні атаки піхоти у цьому районі.

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 1 лютого.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 1 лютого, показує, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Георгіївки (на захід від Донецька).

Позиційні бої продовжуються:

  • на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки
  • на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

"Південна вісь"

Українські війська нещодавно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 1 лютого. Відео з геолокацією, опубліковане 1 лютого, показує, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися:

  • на південний схід від Великої Новосілки поблизу Золотої Ниви;
  • на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського та Урожайного;
  • на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 1 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбувалися поблизу Вербового, Роботиного та Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

Також позиційні бої продовжувалися на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків.

Російський блогер продовжував наголошувати, що операції українських безпілотників становлять значну загрозу для російських військ на східному березі річки Дніпро.

ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW

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ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW
ЗСУ просунулися на південний захід від Старомайорського: карти ISW
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