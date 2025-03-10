ЗСУ просунулися під Торецьком і Покровськом, окупанти тиснуть на 6 напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області в рамках посилення наступальних операцій цьому районі.

Геолокаційні кадри від 8 березня показують, що росіяни захопили Нову Сорочину, Малу Локню, Лебедівку, а також поля між населеними пунктами.

Повідомляється, що війська РФ начебто просунулися в самій Суджі за підтримки північнокорейських сил. Українські джерела повідомили виданню "Суспільне" 9 березня, що до двох батальйонів військових КНДР, які діють поблизу Суджі, виглядають краще підготовленими та "діють більш злагоджено".

Війська РФ нещодавно просунулися через міжнародний кордон Курської області в Сумську область і, як повідомляється, просунулися на південь від міста Суджа.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, свідчать про те, що росіяни окупували село Новеньке в Сумській області.

Російські джерела ISW стверджували, що путінські війська просунулися до н.п. Меловой та Гоголівка.

Український військовий, який діє в Курській області, заявив, що ворог просунувся на південь від Суджі завдяки підтримці з військ КНДР та "масованому" використанню безпілотних FPV з волоконно-оптичними кабелями.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

9 березня російські окупанти продовжували наступати на Харківському напрямку, але не просунулися. 9 березня війська РФ наступали поблизу Вовчанська.

Речник української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, заявив, що в цьому районі діють російські колишні в'язні, які пройшли максимум двотижневу підготовку.

Операція РФ №2 - Луганська область

9 березня російські загарбники продовжували наступати на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Кіндрашівки, Петро-Іванівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки 8 і 9 березня.

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські окупанти накопичують сили в цьому районі для ведення штурму за майбутніх сприятливих погодних умов.

Також речник зазначив, що противник зазвичай веде штурм невеликою піхотою і рідко використовують мотоцикли, баггі та бронетехніку. Він додав, що росіяни здійснюють 5-7 атак у цьому районі на день, під час штурмів ворожа піхота зазнає втрат від 80 до 90%.

9 березня російські окупанти продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. 8 і 9 березня війська РФ атакували в районі Лозової, Нової Кругляківки та Загризового.

9 березня російські загарбники наступали на Лиманському напрямку, але також просунутися не змогли. Війська РФ атакували в напрямку Нов, Зеленої Долини, в районі Мирного, Ямполівки, Журавки, Іванівки, Колодязів, у напрямку Новомихайлівки та біля Торського 8 і 9 березня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні кадри від 9 березня показують, що окупанти просунулися на північ від Верхньокам'янського (на схід від Сіверська).

9 березня війська РФ продовжували штурмові дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки в напрямку Серебрянки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

9 березня російські окупанти наступали у напрямку Часів Яр, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі самого Часового Яру, включно з мікрорайоном Західне Селище, а також поблизу Григорівки, у напрямку Ступочок і Білої Гори 8 і 9 березня.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показують геолокаційні кадри від 9 березня, ЗСУ трохи просунулися в центрі Торецька та відбили стадіон "Авангард" у центрі міста.

Між тим фіксується просування на Торецькому напрямку й з боку російських загарбників. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що окупанти трохи просунулися в західній частині Торецька.

8 і 9 березня війська РФ атакували в самому Торецьку, в районі Дружби та Дачного. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакують у невизначених районах Торецька, і що в населеному пункті є багато спірних "сірих зон"..

9 березня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що росіяни намагаються використовувати мотоцикли замість тихохідних танків, щоб ухилитися від ударів безпілотників ЗСУ під час руху в межах і поблизу Торецька.

Нещодавно українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що ЗСУ просунулися вздовж вулиці Польової на південному сході Лисівки (на південний схід від Покровська) і на південь від населеного пункту.

Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Єлизаветівки, Променя, Даченського, Шевченка, Відродження, Котлиного, Надіївки, Преображенки, Новоолександрівки, Троїцького, Богданівки та у напрямку Сергіївки 8 і 9 березня.

Російський "воєнкор" розповідав, що колона з восьми одиниць бронетехніки РФ наступала в напрямку села Запоріжжя. Український оглядач Машовець заявив, що ЗСУ контратакують під Успенівкою (на південний захід від Покровська) та Шевченком.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Як показують опубліковані 9 березня геолокаційні кадри, росіяни підняли триколор у центральній та південно-західній частині Костянтинополя (на захід від Курахового), що вказує на те, що окупанти могли захопити населений пункт.

Тут варто зазначити, що на ресурсі DeepStateMap пізно ввечері 9 березня повідомлялося, що Костянтинопіль перебуває під контролем Сил Оборони України. Експерти проекту писали, що частину груп ворога було знищено, якась частина "досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать".

8 і 9 березня війська РФ наступали на захід від Курахового в районі Улакли, Костянтинополя, Багатира та Розлива.

9 березня російські загарбники продовжували наступати у напрямку Великої Новосілки, але не просунулися.

Війська РФ атакували в районі Дніпроенергії, Скудного, біля Бурлацького, Привільного та біля Новополя 8 і 9 березня.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні обстріли на Гуляйпільському напрямку 9 березня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Роботиного.

8 і 9 березня російські загарбники атакували в районі Степового, Щербаків і П'ятихаток, у напрямку Кам'янського та в районі Чарівного.

Ані українські, ані російські джерела ISW не казали про наземні атаки на Херсонському напрямку 9 березня.

9 березня в Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що українські захисники завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Тор-М2" у невстановленому місці на півдні країни.

Ситуація на фронті

У вечірньому зведенні Генерального штабу 9 березня повідомлялося, що з початку доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.

Також у Силах оборони України зазначили, що найбільш активно російські загарбники атакували на Покровському напрямку та в Курській області.