ВСУ продвинулись под Торецком и Покровском, оккупанты давят на 6 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области в рамках усиления наступательных операций этом районе.

Геолокационные кадры от 8 марта показывают, что россияне захватили Новую Сорочину, Малую Локню, Лебедевку, а также поля между населенными пунктами.

Сообщается, что войска РФ якобы продвинулись в самой Судже при поддержке северокорейских сил. Украинские источники сообщили изданию "Суспільне" 9 марта, что до двух батальонов военных КНДР, которые действуют вблизи Суджи, выглядят лучше подготовленными и "действуют более слаженно".

Войска РФ недавно продвинулись через международную границу Курской области в Сумскую область и, как сообщается, продвинулись к югу от города Суджа.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, свидетельствуют о том, что россияне оккупировали село Новенькое в Сумской области.

Российские источники ISW утверждали, что путинские войска продвинулись до н.п. Меловой и Гоголевка.

Украинский военный, который действует в Курской области, заявил, что враг продвинулся к югу от Суджи благодаря поддержке из войск КНДР и "массированному" использованию беспилотных FPV с волоконно-оптическими кабелями.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

9 марта российские оккупанты продолжали наступать на Харьковском направлении, но не продвинулись. 9 марта войска РФ наступали вблизи Волчанска.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Харьковском направлении, заявил, что в этом районе действуют российские бывшие заключенные, которые прошли максимум двухнедельную подготовку.

Операция РФ №2 - Луганская область

9 марта российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Кондрашовки, Петро-Ивановки, Петропавловки и Степной Новоселовки 8 и 9 марта.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, заявил, что российские оккупанты накапливают силы в этом районе для ведения штурма при будущих благоприятных погодных условиях.

Также спикер отметил, что противник обычно ведет штурм небольшой пехотой и редко используют мотоциклы, багги и бронетехнику. Он добавил, что россияне осуществляют 5-7 атак в этом районе в день, во время штурмов вражеская пехота несет потери от 80 до 90%.

9 марта российские оккупанты продолжали наступление на направлении Борова, но не продвинулись. 8 и 9 марта войска РФ атаковали в районе Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызово.

9 марта российские захватчики наступали на Лиманском направлении, но также продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в направлении Нов, Зеленой Долины, в районе Мирного, Ямполевки, Журавки, Ивановки, Колодезей, в направлении Новомихайловки и возле Торского 8 и 9 марта.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные кадры от 9 марта показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Верхнекаменского (к востоку от Северска).

9 марта войска РФ продолжали штурмовые действия к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки в направлении Серебрянки и к востоку от Северска в районе Верхнекаменского.

9 марта российские оккупанты наступали в направлении Часов Яр, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе самого Часового Яра, включая микрорайон Западное Селище, а также вблизи Григорьевки, в направлении Ступочек и Белой Горы 8 и 9 марта.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают геолокационные кадры от 9 марта, ВСУ немного продвинулись в центре Торецка и отбили стадион "Авангард" в центре города.

Между тем фиксируется продвижение на Торецком направлении и со стороны российских захватчиков. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что оккупанты немного продвинулись в западной части Торецка.

8 и 9 марта войска РФ атаковали в самом Торецке, в районе Дружбы и Дачного. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратакуют в неопределенных районах Торецка, и что в населенном пункте есть много спорных "серых зон".

9 марта спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что россияне пытаются использовать мотоциклы вместо тихоходных танков, чтобы уклониться от ударов беспилотников ВСУ при движении в пределах и вблизи Торецка.

Недавно украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что ВСУ продвинулись вдоль улицы Полевой на юго-востоке Лысовки (на юго-восток от Покровска) и на юг от населенного пункта.

Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Елизаветовки, Луча, Даченского, Шевченко, Возрождения, Котлино, Надеевки, Преображенки, Новоалександровки, Троицкого, Богдановки и в направлении Сергеевки 8 и 9 марта.

Российский "военкор" рассказывал, что колонна из восьми единиц бронетехники РФ наступала в направлении села Запорожье. Украинский обозреватель Машовец заявил, что ВСУ контратакуют под Успеновкой (к юго-западу от Покровска) и Шевченко.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении. Как показывают опубликованные 9 марта геолокационные кадры, россияне подняли триколор в центральной и юго-западной части Константинополя (к западу от Курахово), что указывает на то, что оккупанты могли захватить населенный пункт.

Здесь стоит отметить, что на ресурсе DeepStateMap поздно вечером 9 марта сообщалось, что Константинополь находится под контролем Сил Обороны Украины. Эксперты проекта писали, что часть групп врага была уничтожена, какая-то часть "до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат".

8 и 9 марта войска РФ наступали западнее Курахово в районе Улаклы, Константинополя, Багатира и Разлива.

9 марта российские захватчики продолжали наступать в направлении Великой Новоселки, но не продвинулись.

Войска РФ атаковали в районе Днепроэнергии, Скудного, возле Бурлацкого, Привольного и возле Новополя 8 и 9 марта.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных обстрелах на Гуляйпольском направлении 9 марта.

Российские оккупанты недавно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад от Работино.

8 и 9 марта российские захватчики атаковали в районе Степного, Щербаков и Пятихаток, в направлении Каменского и в районе Чаривного.

Ни украинские, ни российские источники ISW не говорили о наземных атаках на Херсонском направлении 9 марта.

9 марта в Южном оперативном командовании ВСУ сообщили, что украинские защитники нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Тор-М2" в неустановленном месте на юге страны.

Ситуация на фронте

В вечерней сводке Генерального штаба 9 марта сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 140 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что наиболее активно российские захватчики атаковали на Покровском направлении и в Курской области.