ЗСУ просунулися під Покровськом, а окупанти тиснуть на двох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

20 лютого війська РФ продовжили наступальні дії в Курській області, але не змогли просунутися.

19 і 20 лютого росармія атакувала на північний захід від Суджі в районі Лебедівки, на північ від Суджі в районі Погребків, на південний схід від Суджі в районі Гуєвого та на південь від Суджі в районі Курилівки.

20 лютого командир українського взводу, який діє в Курській області, заявив, що війська РФ використовують значно менше техніки та ведуть штурм піхотою, яка складається з нижчого особового складу та поранених військовослужбовців.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

20 лютого російські окупанти продовжували наступати на Харківському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого війська РФ вели наступальні операції в районі Вовчанська.

19 лютого в ЗСУ опублікували інтерв'ю з командиром українського взводу, який діяв на Вовчанському напрямку, де він розповів, що Сили оборони нещодавно відбили російський механізований штурм, знищивши 30 осіб особового складу та невстановлену кількість одиниць бронетехніки.

Операція РФ №2 - Луганська область

20 лютого російські загарбники наступали на Куп'янському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого війська РФ атакували в районі Західного, Петропавлівки та на Степової Новоселівки.

20 лютого російські окупанти наступали на напрямку Борової, але не змогли просунутися. 19 і 20 лютого війська РФ атакували поблизу Загризове та біля Макіївки.

20 лютого російські загарбники продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого війська РФ наступали в районі Ямполівки, Балки Журавки (колишнє Невське), Новолюбівки, Колодязів та Серебрянського лісу.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Ямполівки та в районі Серебрянського лісу.

Полк ЗСУ, який діє в Луганській області, 18 лютого опублікував кадри та заявив, що знищив надану Північною Кореєю самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан" у невстановленому районі Луганської області в невстановлену дату.

Операція РФ №3 - Донецька область

20 лютого війська РФ продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти атакували в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

20 лютого російські загарбники наступали на напрямку Часового Яру, та просунутися не змогли. 19 і 20 лютого війська РФ атакували в межах та поблизу Часового Яру, біля Григорівки, Васюківки, Курдюмівки та Озарянівки.

20 лютого війська РФ продовжили наступати на Торецькому напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого загарбники наступали у районі самого Торецька та в районі Леонідівки.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 20 лютого вказують на те, що ЗСУ просунулися в центрі села Запоріжжя (на південний захід від Покровська).

При цьому спостерігається й просування на Покровському напрямку й російських окупантів. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 лютого, показують, що війська РФ нещодавно також просунулися в центрі села Запоріжжя.

Російські загарбники наступали під самим Покровськом, біля Зеленого Поля, Єлизаветки, Променя, Новоторецького, Воздвиженки, коло н.п. Водяне Друг, в напрямку Сергіївки, в районі Піщаного, Надіївки, Срібного, Котлиного і на Богданівку 19 і 20 лютого.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакують поблизу Мирного та Звірового (на південний захід від Покровська).

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що нещодавно українські захисники здійснили успішні контратаки, які відтіснили росіян від Піщаного, і що інтенсивність ворожих атак на Покровському напрямку періодично знижується.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що війська РФ використовують в атаках менше бронетехніки через погодні умови та виснаження.

20 лютого війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися. 19 і 20 лютого окупанти атакували в районі Андріївки, Улакли, Костянтинополя та Роздольного.

Російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакували під Костянтинополем.

Російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 лютого, показують, що загарбники просунулися на південь від Новосілки.

Війська РФ наступали в районі Нових Комарів і Новоочеретуватого, на Привільне і Бурлацьке, а також біля Новосілки 19 і 20 лютого.

В ОСУВ "Хортиця" 20 лютого заявили, що російські окупанти здійснили механізований штурм біля Нового Комара, та що ЗСУ знищили 2 танки та 7 БТР противника.

"Південна вісь"

20 лютого російські окупанти продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не просунулися. 19 і 20 лютого війська РФ наступали в районі Новоандріївки, Малих Щербаків і Степового.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ начебто невдало контратакували під Кам'янським.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Херсонському напрямку 20 лютого.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 20 лютого в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 112 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що ворог інтенсивно атакував на Покровському напрямку, де здійснив 31 наступальну дію. Там Сили оборони України під час боїв ліквідували 156 та поранили 139 російських окупантів протягом дня.