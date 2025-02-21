ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

20 февраля войска РФ продолжили наступательные действия в Курской области, но не смогли продвинуться.

19 и 20 февраля росармия атаковала на северо-запад от Суджи в районе Лебедевки, на север от Суджи в районе Погребков, на юго-восток от Суджи в районе Гуево и на юг от Суджи в районе Куриловки.

20 февраля командир украинского взвода, который действует в Курской области, заявил, что войска РФ используют значительно меньше техники и ведут штурм пехотой, которая состоит из низшего личного состава и раненых военнослужащих.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

20 февраля российские оккупанты продолжали наступать на Харьковском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ вели наступательные операции в районе Волчанска.

19 февраля в ВСУ опубликовали интервью с командиром украинского взвода, который действовал на Волчанском направлении, где он рассказал, что Силы обороны недавно отбили российский механизированный штурм, уничтожив 30 человек личного состава и неустановленное количество единиц бронетехники.

Операция РФ №2 - Луганская область

20 февраля российские захватчики наступали на Купянском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ атаковали в районе Западного, Петропавловки и на Степной Новоселовки.

20 февраля российские оккупанты наступали на направлении Боровой, но не смогли продвинуться. 19 и 20 февраля войска РФ атаковали вблизи Загрызово и возле Макеевки.

20 февраля российские захватчики продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ наступали в районе Ямполевки, Балки Журавки (бывшее Невское), Новолюбовки, Колодезей и Серебрянского леса.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Ямполевки и в районе Серебрянского леса.

Полк ВСУ, который действует в Луганской области, 18 февраля опубликовал кадры и заявил, что уничтожил предоставленную Северной Кореей самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан" в неустановленном районе Луганской области в неустановленную дату.

Операция РФ №3 - Донецкая область

20 февраля войска РФ продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля оккупанты атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

20 февраля российские захватчики наступали в направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 19 и 20 февраля войска РФ атаковали в пределах и вблизи Часового Яра, у Григорьевки, Васюковки, Курдюмовки и Озаряновки.

20 февраля войска РФ продолжили наступать на Торецком направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля захватчики наступали в районе самого Торецка и в районе Леонидовки.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 20 февраля указывают на то, что ВСУ продвинулись в центре села Запорожье (к юго-западу от Покровска).

При этом наблюдается и продвижение на Покровском направлении и российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, показывают, что войска РФ недавно также продвинулись в центре села Запорожье.

Российские захватчики наступали под самым Покровском, возле Зеленого Поля, Елизаветки, Луча, Новоторецкого, Воздвиженки, возле н.п. Водяное Друг, в направлении Сергеевки, в районе Песчаного, Надеевки, Серебряного, Котлино и на Богдановку 19 и 20 февраля.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратакуют вблизи Мирного и Зверево (к юго-западу от Покровска).

Представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что недавно украинские защитники осуществили успешные контратаки, которые оттеснили россиян от Песчаного, и что интенсивность вражеских атак на Покровском направлении периодически снижается.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что войска РФ используют в атаках меньше бронетехники из-за погодных условий и истощения.

20 февраля войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля оккупанты атаковали в районе Андреевки, Улаклы, Константинополя и Раздольного.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали под Константинополем.

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, показывают, что захватчики продвинулись на юг от Новоселки.

Войска РФ наступали в районе Новых Комаров и Новоочеретоватого, на Привольное и Бурлацкое, а также возле Новоселки 19 и 20 февраля.

В ОСУВ "Хортица" 20 февраля заявили, что российские оккупанты совершили механизированный штурм возле Нового Комара, и что ВСУ уничтожили 2 танка и 7 БТР противника.

"Южная ось"

20 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ наступали в районе Новоандреевки, Малых Щербаков и Степного.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали под Каменским.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 20 февраля.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 20 февраля в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло уже 112 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что враг интенсивно атаковал на Покровском направлении, где совершил 31 наступательное действие. Там Силы обороны Украины во время боев ликвидировали 156 и ранили 139 российских оккупантов в течение дня.