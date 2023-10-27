ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують ведення наступальний дій на кількох напрямках. Українські сили змогли просунутися на лівому березі Херсонської області. Росіяни скаржаться, що українські війська продовжують перекидати підкріплення в цей район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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