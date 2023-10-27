ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

ВСУ продолжают ведение наступательных действий на нескольких направлениях. Украинские силы смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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