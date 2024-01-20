ЗСУ просунулися на лінії Куп'янськ-Сватове: карти боїв ISW

Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська просунулися на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська. Відео з геолокацією, опубліковане 18 січня, показує, що російські війська просунулися в лісовому масиві на схід від Табаївки (приблизно за 25 км на південний схід від Куп'янська).

Представник сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо зазначив, що останніми днями російські війська посилили атаки вздовж лінії Куп'янськ-Лиман і просуваються вперед. Російські та українські джерела повідомили про позиційні бої на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та Петропавлівки та на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки.

Українські війська нещодавно відновили обмежені позиції на лінії Куп'янськ-Сватове на південний схід від Куп'янська. На кадрах з геолокацією, опублікованих 19 січня, видно, як українські війська атакують російські позиції на схід від Берестового (трохи на південь від району Табаївка-Крохмальне та за 18 км на північний захід від Сватового), що змушує російські війська відступити далі на схід від Берестового. .

Російські та українські сили повідомили, що позиційні бої тривали поблизу Сватового, особливо поблизу Берестового та Макіївки (обидва на північний захід від Сватового).

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південь від Кремінної 19 січня на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в районі Кремінної.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Діброви та в районі Серебрянського лісництва;

на південь від Кремінної у районі Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали під Бахмутом 19 січня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривали

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Хромового;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що російські війська просунулися на околицях Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 19 січня.

Українські та російські джерела повідомили, що позиційні бої також тривали

на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового та Новобахмутівки;

на захід від Авдіївки в районі Тоненького;

біля коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки,

кар'єра "Блакитні озера" безпосередньо на північ від Авдіївки та промислової зони на південний схід від Авдіївки;

на схід від Авдіївки в районі Кам'янки.

Російські та українські джерела повідомили про позиційні бої, що продовжуються.

на захід від Донецька в районі Красногорівки, Мар'їнки та Георгіївки

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на захід від Старомайорського та на схід та південь від Урожайного (обидва на південь від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі 19 січня не було.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на захід від Вербового (на схід від Роботиного) і біля Роботиного та Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

19 січня на лівому березі Херсонської області продовжувалися позиційні бої. Українські та російські війська заявили, що позиційні бої тривали в районі Кринків.