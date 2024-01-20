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ВСУ продвинулись на линии Купянск-Сватово: карты боев ISW

Фото: ВСУ продвинулись на линии Купянск-Сватово (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска продвинулись в лесном массиве к востоку от Табаевки (примерно в 25 км к юго-востоку от Купянска). Позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Недавно российские войска продвинулись на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска. Видео с геолокацией, опубликованное 18 января, показывает, что российские войска продвинулись в лесном массиве к востоку от Табаевки (примерно в 25 км к юго-востоку от Купянска).

Представитель сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо отметил, что в последние дни российские войска усилили атаки вдоль линии Купянск-Лиман и продвигаются вперед. Российские и украинские источники сообщили о позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки и к юго-востоку от Купянска в районе Табаевки.

Украинские войска недавно восстановили ограниченные позиции на линии Купянск-Сватово к юго-востоку от Купянска. На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 января, видно, как украинские войска атакуют российские позиции к востоку от Берестового (чуть южнее района Табаевка-Крохмальное и в 18 км к северо-западу от Сватово), что вынуждает российские войска отступить дальше к востоку от Берестового.

Российские и украинские силы сообщили, что позиционные бои продолжались близ Сватово, особенно близ Берестового и Макеевки (оба к северо-западу от Сватово).

Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись к югу от Кременной 19 января на фоне продолжающихся позиционных боев в районе Кременной. 

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались

  • к западу от Кременной в районе Тернов и Ямполевки;
  • к юго-западу от Кременной в районе Дибровы и в районе Серебрянского лесничества;
  • к югу от Кременной в районе Белогоровки.

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Позиционные бои продолжались под Бахмутом 19 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. 

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжались

  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Хромового;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Сообщается, что российские войска продвинулись на окраинах Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 19 января. 

Украинские и российские источники сообщили, что позиционные бои также продолжались

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки;
  • к западу от Авдеевки в районе Тоненького;
  • возле коксохимического завода на северо-западе Авдеевки,
  • карьера “Голубые озера” непосредственно к северу от Авдеевки и промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки; 
  • к востоку от Авдеевки в районе Каменки.

Российские и украинские источники сообщили о продолжающихся позиционных боях

  • к западу от Донецка в районе Красногоровки, Марьинки и Георгиевки
  • к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки.

"Южная ось"

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались к западу от Старомайорского и к востоку и югу от Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе 19 января не было. 

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались западнее Вербового (восточнее Работино) и возле Работино и Новопрокоповки (южнее Работино).

19 января на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои. Украинские и российские войска заявили, что позиционные бои продолжались в районе Крынков.

 

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