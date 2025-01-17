ЗСУ просунулися у Курській області, ворог тисне на п'яти напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися на своєму головному плацдармі в Курській області. Геолокаційні кадри від 15 січня свідчать про те, що ЗСУ просунулися від міжнародного кордону до центральної частини Успенівки (на південь від Коренево і безпосередньо через кордон між Україною та РФ).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на північ і північний схід від Махнівки (на південь від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.

Російське джерело розповідало, що ЗСУ контратакували під Махнівкою.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області в районі Вовчанська та Тихого 15 і 16 січня, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники 16 січня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але також не просунулися.

Війська РФ наступали в районі Кіндрашівки, біля Тополі, поблизу Петропавлівки та Піщаного 15 і 16 січня.

Російські окупанти 16 січня продовжували наступальні дії на Боровому напрямку, але не просунулися.

Війська РФ наступали біля Новоплатонівки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, Загризового, під Копанками, біля Макіївки, Новоєгорівки, Греківки, Новосергіївки та Твердохлібового 15 і 16 січня.

Речник української бригади, яка діє на Боровому напрямку, заявив, що окупанти 8 і 9 січня провели посилений механізований штурм у цьому районі у складі 20 одиниць бронетехніки.

Він також розповів, що ворог вжив заходів для захисту техніки від ударів українських безпілотників під час механізованого штурму 8-9 січня, але ЗСУ знищили 16 із 20 одиниць бронетехніки.

16 січня війська РФ продовжили наступати на Лиманському напрямку, але не просунулися.

15 і 16 січня російські окупанти наступали в районі Тернів, Колодязів, Зарічного та Серебрянського лісу.

16 січня російські джерела заявили, що війська РФ завдають артилерійських ударів по Ямполівці (на північний схід від Лиману) у рамках підготовки до штурму населеного пункту.

Операція РФ №3 - Донецька область

16 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

15 і 16 січня російські окупанти наступали в районі Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Українська бригада, яка діяла на Сіверському напрямку, повідомила, що 14 січня війська РФ здійснили 5 механізованих штурмів невизначеними ешелонами в цьому районі, та що ЗСУ знищили дві російські БМП, 39 мотоциклів і два всюдиходи.

Війська РФ нещодавно просунулися в районі Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що окупанти просунулися в межах вогнетривкого заводу в центрі міста.

Війська РФ продовжували наступати в межах самого Часового Яру, біля Предтечиного, Ступочок і Білої Гори 15 і 16 січня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ полковник Дмитро Запорожець 16 січня повідомив, що окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець - Донбас для накопичення сил і просування вглиб Часового Яру в туманну погоду.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в межах Торецька. Геолокаційні кадри від 16 січня показують, що окупанти просунулися в північній частині міста.

15 і 16 січня російські загарбники продовжували наступати в районі самого Торецька, в районі Кримського, Диліївки, Щербинівки та Леонідівки.

16 січня речник Луганського угруповання військ ЗСУ полковник Дмитро Запорожець повідомив, що війська РФ на Торецькому напрямку ведуть штурм невеликими групами під прикриттям мінометів і безпілотників-FPV.

Російський блогер стверджував, що путінські війська використовують брак піхоти ЗСУ, щоб знайти слабкі місця в українській обороні, щоб атакувати Торецьк.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри від 16 січня показують, що окупанти просунулися в південно-західній частині Звірове.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що росіяни здійснили механізований штурм чисельністю у взвод із 5 машинами поблизу Єлизаветівки (на схід від Покровська).

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Миролюбівки, Баранівки, Єлизаветівки, Променя, біля Лисівки, Нових Трудів, Шевченка, Зеленого, Звірового, Удачного, Котлиного та Успенівки 15 і 16 січня.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували на північний захід від Звірового та поблизу Котлиного, і що українські контратаки завадили війська РФ завершити захоплення Успенівки.

Російський блогер розповідав, що російські наступи під Баранівкою спрямовані на ліквідацію позицій ЗСУ між Покровськом і Торецьком.

Російські блогери заявили, що путінські війська використовують безпілотники з оптоволоконними кабелями на Покровському напрямку для протидії українській радіоелектронній боротьбі (РЕБ).

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на південний захід від Курахового. Геолокаційні кадри від 16 січня показують, що війська РФ просунулися на південь і південний схід від Розлива під час механізованої операції розміром у щонайменше взвод.

Російські блогери стверджували, що путінські війська атакують Улакли (на захід від Курахового) з двох боків і мають просунутися приблизно на 3 км до Улаклів, щоб ліквідувати позиції ЗСУ ("кишені") в районі Дачне - Улакли - Костянтинопіль.

Експерти ISW лише спостерігали підтвердження того, що російські позиції на північній межі "кишені" біля Шевченка та південній межі "кишені" біля Зеленівки знаходяться приблизно на відстані 6,3 км одна від одної.

Війська РФ продовжували наступати поблизу Петропавлівки, Старих Тернів, Улаклів, Дачного, Андріївки, Костянтинополя, Зеленівки та Янтарного 15 і 16 січня.

В Міноборони РФ заявили про російський удар по мосту поблизу Костянтинополя.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, свідчать про те, що окупанти увійшли до Времівки та незначно просунулися у східній частині населеного пункту.

15 і 16 січня російські окупанти продовжували наступати біля самої Великої Новосілки, коло Нових Комарів, Времівки та Нескучного.

"Південна вісь"

Війська РФ продовжували наступальні дії на заході Запорізької області поблизу Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки 15 і 16 січня, але не просунулися.

16 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Дніпровському напрямку, але також не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 16 січня в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Як зазначили у військовому командуванні, найбільша кількість боїв відбувалася на Покровському напрямку та в Курській області.