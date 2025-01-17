На Покровському напрямку росіяни втратили за день 300 солдатів, - Генштаб

На фронті з початку доби 16 січня і до вечора вже відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільша кількість боїв відбувалася на Покровському напрямку, де ворог втратив близько 300 своїх солдатів за день, та в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку на різних напрямках станом на 22:00 16 січня.

Російські обстріли

Російські окупанти завдали під час атак 1 ракетний удар та 30 авіаційних ударів, залучивши для обстрілів 1 ракету та скинувши 47 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, противник для ударів також залучив 882 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях Сил оборони України і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські загарбники активних дій не проводили.

На Куп’янському напрямку ворог атакував поблизу Петропавлівки, Голубівки, Дворічної, Загризового та Піщаного. Було завершено 5 боїв, ще 1 ворожа атака триває.

На Лиманському напрямку противник штурмував позиції ЗСУ поблизу н.п. Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Українські захисники зупинили 11 атак ворога, ще 2 бої тривають.

На Сіверському напрямку окупанти 5 разів штурмував позиції ЗСУ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки. Зараз точиться 1 бій поблизу Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку загарбники 7 разів атакували в районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру. Усі спроби окупантів просунутися вперед були припинені українськими захисниками.

На Торецькому напрямку противник здійснив 12 штурмових дій, атакуючі біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку ворог 47 разів атакував у районах н.п. Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов'янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне.

На цьому напрямку досі тривають 9 боїв.

"За наявними на цей час даними, втрати ворога, на даному напрямку, за сьогодні склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири автомобілі, крім того, суттєво пошкоджено ворожий танк, міномет та один автомобіль противника", - розповіли в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку окупанти 10 разів атакували поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. 5 штурмів ворога були відбиті, бої тривають.

У Генштабі додали, що ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах н.п. Новопіль та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили 2 ворожі атаки поблизу Новосілки та Темирівки, окупанти успіху не мали.

На Оріхівському напрямку росармія без успіху атакувала н.п. Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку воїни ЗСУ зупинили 4 ворожі штурми.

На Курському напрямку Сили оборони України відбили 13 ворожих атак, ще 6 боїв досі тривають.

У Генштабі додали, що на інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.