ЗСУ просунулися в Курській області, а ворог тисне на п'яти напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українські військові нещодавно просунулися в Курську область в Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що ЗСУ просунулися в східну частину Комарівки (на південний захід від Коренево).

Інші геолокаційні кадри від 9 вересня вказують на те, що ЗСУ просувались на південний схід від н.п. Ветрено (на схід від Коренево), ймовірно, вздовж вузького виступу між контрольованими РФ районами, хоча точний шлях українського просування тут залишається неясним, йдеться у звіті.

Крім того, опубліковані 9 вересня геолокаційні кадри показують, як ЗСУ діють у східній частині Руського Поріччя (на північний схід від Суджі), що може підтверджувати, що українські сили продовжують діяти в населеному пункті, пише ISW.

Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, що бої тривали біля Коренево, поблизу Апанасовки, Снагоста, Крем'яного, Черкаського Поріччя, Руського Поріччя, Уланок і Борків.

Також в ISW зазначають, що у Курську область могли бути перекинуті підрозділи 61-ї бригади морської піхоти РФ, які діяли в Херсонській області наприкінці серпня.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

10 вересня російські окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого просування не було.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ 10 вересня опублікували кадри, на яких видно, як українські сили відбивають російський механізований штурм в невизначеному районі Харківського напрямку.

За словами речника Нацгвардії України Руслана Музичука, російські окупанти атакують на Харківському напрямку переважно легкою технікою, як-от мотоцикли та всюдиходи (квадроцикли).

Російські загарбники 9 і 10 вересня продовжували наступати біля Глибокого та поблизу Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що війська РФ незначно просунулися вздовж бурелому на південний схід від Макіївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська також просунулися на захід і південь від Синьківки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Петропавлівки, біля Глушківки, Лозової, Стельмахівки, Черещини, Дружелюбівки, Твердохлібового, Новосадового, Невського, поблизу Торського та біля Діброви 9 і 10 вересня.

Заступник командира бригади ЗСУ, яка, за повідомленнями, діяла поблизу Кремінної, заявив, що окупанти зосереджують свої наступальні зусилля поблизу Макіївки, та замінили свій деградований полк РФ, що діяв у цьому районі.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на північний схід від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що війська РФ незначно просунулися в полях на північний захід від Білогорівки.

Російські окупанти продовжували наземні атаки поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного, Івано-Дар'ївки та біля Званівки 9 і 10 вересня.

10 вересня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Міноборони РФ заявили про захоплення Григорівки та більшої частини Калинівки, а російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Залізнянського та на захід Кліщіївки. Проте в ISW не знайшли підтвердження жодної з цих заяв.

Російські окупанти продовжували наступ біля Іванівського та Білої Гори 9 і 10 вересня.

Війська РФ незначно просунулися у східній частині Торецька, що показують геолокаційні кадри від 5 вересня.

Російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися приблизно на 800 метрів у східній частині Торецька та просунулися на 1 км від Нью-Йорка, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ 9 і 10 вересня також продовжували наступальні операції в районі Дружби та Неліпівки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що війська РФ просунулися на захід і південний захід від Михайлівки.

Міноборони РФ розповідало про захоплення Галицинівки (на південний схід від Покровська та далі на південний схід від Михайлівки), хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися до 1,5 км на захід від Новогродівки (на південний схід від Покровська) і на північний схід від Селидового (на південний схід від Покровська), але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Російські окупанти 9 вересня продовжували наступальні дії в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Свиридонівки, Іванівки, Гродівки та в напрямку Новотроїцького, в районі Новогродівки, Селидового, Українського, Гірника, Михайлівки, Маринівки, Желанне Перше та Галицинівки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри від 10 вересня показують, що війська РФ просунулися в західну частину Красногорівки, що може вказувати на окупацію населеного пункту, йдеться у звіті ISW.

У Міноборони РФ також стверджували про захоплення Красногорівки відповідно до наявних геолокаційних доказів.

9 і 10 вересня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Георгіївки.

Війська РФ нещодавно трохи просунулися на південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, як ЗСУ завдають ударів по кількох одиницях російської бронетехніки, що діють на північний захід від Побєди.

У звіті ISW зазначається, що це може вказувати на те, що війська РФ нещодавно трохи просунулися в районі.

Додаткові геолокаційні кадри від 10 вересня вказують на те, що російські окупанти просунулися в центральній та північно-західній частині Водяного (на північний схід від Вугледара) і, ймовірно, захопили поселення.

Речник бригади ЗСУ, що діє на південний захід від Донецька, повідомив, що загарбники зосереджують свої зусилля вздовж траси T0524 на північний схід від Вугледара між Парасковіївкою та Костянтинівкою та щодня атакують цей район.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися далі на захід від Водяного та просуваються біля Вугледара.

9 і 10 вересня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Костянтинівки.

10 вересня війська РФ продовжували наступ в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Золотої Ниви, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

"Південна вісь"

Війська РФ 10 вересня продовжили атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

9 і 10 вересня тривали бої на північний захід від Роботиного біля Малих Щербаків і на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ капітан Дмитро Лиховий повідомив, що окупанти останнім часом значно активізували авіаудари по прифронтових районах на півдні України.

Війська РФ 10 вересня продовжили атаки на сході Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

10 вересня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська просунулися в дельту Дніпровського острова на північ від Козачих Лагерів і наближаються до правого берега Дніпра, але в ISW не знайшли підтвердження.

10 вересня Лиховий заявив, що окупанти з 6 по 10 вересня здійснили 40 атак на північ від Кринок і в дельті річки Дніпро і зосереджують свої атаки з напрямку Білогрудового (на південний захід від Херсона і в дельті річки Дніпро).

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у звіті ввечері 10 вересня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні поінформували, що російські загарбники активізувалась ще на трьох напрямках фронту, та про триваючі бої в районі Лозової.