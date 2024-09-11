ВСУ продвинулись в Курской области, а враг давит на пяти направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Украинские военные недавно продвинулись в Курской области России. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что ВСУ продвинулись в восточную часть Комаровки (юго-западнее Коренево).

Другие геолокационные кадры от 9 сентября указывают на то, что ВСУ продвигались к юго-востоку от н.п. Ветрено (восточнее Коренево), вероятно, вдоль узкого выступления между контролируемыми РФ районами, хотя точный путь украинского продвижения здесь остается неясным, говорится в отчете.

Кроме того, опубликованные 9 сентября геолокационные кадры показывают, как ВСУ действуют в восточной части Русского Поречья (к северо-востоку от Суджи), что может подтверждать, что украинские силы продолжают действовать в населенном пункте, пишет ISW.

Минобороны РФ и другие российские источники утверждали, что бои продолжались около Коренево, вблизи н.п. Апанасовка, Снагость, Кремяное, Черкасское Поречье, Русское Поречье, Уланок и Борки.

Также в ISW отмечают, что в Курскую область могли быть переброшены подразделения 61-й бригады морской пехоты РФ, действовавшие в Херсонской области в конце августа.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

10 сентября российские оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного продвижения не было.

В Харьковской группировке войск ВСУ 10 сентября опубликовали кадры, на которых видно, как украинские силы отражают российский механизированный штурм в неопределенном районе Харьковского направления.

По словам спикера Нацгвардии Украины Руслана Музычука, российские оккупанты атакуют на Харьковском направлении преимущественно легкой техникой, таких как мотоциклы и вездеходы (квадроциклы).

Российские захватчики 9 и 10 сентября продолжали наступать около Глубокого и вблизи Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись северо-западнее Кременной. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись вдоль бурелома юго-восточнее Макеевки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также продвинулись к западу и югу от Синьковки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Петропавловки, возле Глушковки, Лозовой, Стельмаховки, Черещины, Дружелюбовки, Твердохлебового, Новосадового, Невского, вблизи Торского и Дибровы 9 и 10 сентября.

Заместитель командира бригады ВСУ, которая, по сообщениям, действовала вблизи Кременной, заявил, что оккупанты сосредоточивают свои наступательные усилия вблизи Макеевки, и заменили действовавший в этом районе деградированный полк РФ.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Северска. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в полях северо-западнее Белогоровки.

Российские оккупанты продолжали наземные атаки вблизи Верхнекаменского, возле Спорного, Ивано-Дарьевки и возле Звановки 9 и 10 сентября.

10 сентября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Минобороны РФ заявили о захвате Григорьевки и большей части Калиновки, а российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись вблизи Железнянского и западнее Клещиевки. Однако в ISW не нашли подтверждения ни одного из этих заявлений.

Российские оккупанты продолжали наступление около Ивановского и Белой Горы 9 и 10 сентября.

Войска РФ незначительно продвинулись в восточной части Торецка, что показывают геолокационные кадры от 5 сентября.

Российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись примерно на 800 метров в восточной части Торецка и продвинулись в 1 км от Нью-Йорка, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ 9 и 10 сентября также продолжали наступательные операции в районе Дружбы и Нелиповки.

Российские захватчики недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись к западу и юго-западу от Михайловки.

Минобороны РФ рассказывало о захвате Галицыновки (юго-восточнее Покровска и далее юго-восточнее Михайловки), хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись до 1,5 км западнее Новогродовки (юго-восточнее Покровска) и северо-восточнее Селидово (юго-восточнее Покровска), но ISW не нашло подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты 9 сентября продолжали наступательные действия в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Свиридоновки, Ивановки, Гродовки и в направлении Новотроицкого, в районе Новогродовки, Селидово, Украинского, Горняка, Михайловки, Мариновки, Желанное Первое и Галицыновки.

Российские захватчики недавно продвинулись к западу от города Донецка. Геолокационные кадры от 10 сентября показывают, что войска РФ продвинулись в западную часть Красногоровки, что может указывать на оккупацию населенного пункта, говорится в отчете ISW.

В Минобороны РФ также утверждали о захвате Красногоровки в соответствии с имеющимися геолокационными доказательствами.

9 и 10 сентября российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Георгиевки.

Войска РФ недавно немного продвинулись к юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, как ВСУ наносят удары по нескольким единицам российской бронетехники, действующим северо-западнее Победы.

В отчете ISW отмечается, что это может указывать на то, что войска РФ недавно немного продвинулись в районе.

Дополнительные геолокационные кадры от 10 сентября указывают на то, что российские оккупанты продвинулись в центральной и северо-западной части Водяного (к северо-востоку от Угледара) и, вероятно, захватили поселения.

Спикер бригады ВСУ, действующий юго-западнее Донецка, сообщил, что захватчики сосредотачивают свои усилия вдоль трассы T0524 к северо-востоку от Угледара между Парасковеевкой и Константиновкой и ежедневно атакуют этот район.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись дальше к западу от Водяного и продвигаются около Угледара.

9 и 10 сентября российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Константиновки.

10 сентября войска РФ продолжали наступление в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Золотой Нивы, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

"Южная ось"

Войска РФ 10 сентября продолжили атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

9 и 10 сентября продолжались бои к северо-западу от Работино возле Малых Щербаков и к северо-востоку от Работино около Малой Токмачки.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ капитан Дмитрий Лиховой сообщил, что оккупанты в последнее время значительно активизировали авиаудары по прифронтовым районам на юге Украины.

Войска РФ 10 сентября продолжили атаки на востоке Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

10 сентября российский "военкор" заявил, что путинские войска продвинулись в дельту Днепровского острова севернее Казачьих Лагерей и приближаются к правому берегу Днепра, но в ISW не нашли подтверждения.

10 сентября Лиховой заявил, что оккупанты с 6 по 10 сентября совершили 40 атак к северу от Крынок и в дельте реки Днепр и сосредотачивают свои атаки по направлению Белогрудово (юго-западнее Херсона и в дельте реки Днепр).

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в отчете вечером 10 сентября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что российские захватчики активизировались еще на трех направлениях фронта и о продолжающихся боях в районе Лозовой.