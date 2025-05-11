ЗСУ просунулися в Курській області, а РФ на Донбасі: карти ISW

Операції ЗСУ в Росії

Геолокаційні кадри від 10 травня вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Теткіно Курської області (південний захід від Глушково).

Зі свого боку ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у Бєлгородській області.

"Північна вісь"

У суботу, 10 травня, війська РФ продовжили наступ на півночі Сумської області, але просувань уперед не було

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Війська РФ 9 і 10 травня проводили атаки в районі Вовчанська, але вперед не просунулися

Схід України. Операція №2 - Луганська область

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Куп'янському напрямку 10 травня.

При цьому ворог атакував 10 травня на Борівському напрямку, але підтверджених успіхів не мав. Зокрема, атаки РФ були на північний схід від Борового в районі Загризового та Нової Кругляківки 9 і 10 травня.

Крім того, противник атакував на північ від Лиману в районі Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини та Нового Миру, а також на північний схід від Лиману в районі Ямполівки та Греківки 9 і 10 травня.

Схід України. Операція №3 - Донецька область

У суботу, 10 травня, росіяни продовжили наступ на Сіверському напрямку, але просування у ворога немає. Зокрема, 9 і 10 числа РФ атакувала на північний схід від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки, а також на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.

10 травня росіяни продовжили наступальні дії в напрямку Часів Яру. Окупанти успіху не досягли.

Як писали аналітики, 9 і 10 числа війська РФ атакували:

поблизу самого Часового Яру;

на північ від Часового Яру в районі Оріхово-Василівки;

на південний схід від Часового Яру в районі Курдюмівки; і

на південь від Часового Яру в районі Білої Гори, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

Геолокаційні кадри від 5 травня говорять про те, що росіяни нещодавно просунулися в західній частині Торецька.

А ось у п'ятницю і суботу, війська РФ атакували:

поблизу самого Торецька;

на північ від Торецька в районі Дачного і в напрямку Дилівки;

на схід від Торецька в районі Дружби;

на південний схід від Торецька в районі Олександрополя;

на південний захід від Торецька в районі Нової Полтавки, Гнатівки, Єлизаветівки та Старої Миколаївки, між Старою Миколаївкою та Сухою Балкою і в напрямку Зорі та Малинівки;

і на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими, 9 травня росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Зокрема, ворог просунувся в північній частині Котлиного (на південний захід від Покровська).

Кадри від 10 числа вказують, що ворог просунувся вздовж вулиці Центральної на південному сході Новосергіївки (на південний захід від Покровська).

У ISW додали, що 9 і 10 числа росіяни наступали:

на схід від Покровська в районі Мирного, Проміня та Миролюбівки;

на південний схід від Покровська в районі Даченського, Гродівки, Лисівки та Новоторецького;

і на південний захід від Покровська в районі Звірове, Котлине та Удачного.

Учора ворог продовжити наступати на напрямку Новопавлівки, але прогресу не домігся.

Росіяни намагалися 9 і 10 травня атакувати:

на північний схід від Новопавлівки в районі Новоолександрівки;

на схід від Новопавлівки в районі Котлярівки, Преображенки і Надіївки;

і на південний схід від Новопавлівки в районі Троїцького, Богданівки та Оріхового.

Противник мав успіх на Курахівському напрямку. Згідно з кадрами від 10 травня, росіяни нещодавно просунулися на східній околиці Олексіївського (на захід від Курахового) та вздовж траси H-15 Курахово-Запоріжжя в полях на південь від Богатиря (на південний захід від Курахового).

Також у п'ятницю і суботу ворог атакував на захід від Курахового в районі Костянтинополя і Андріївки, і на південний захід від Курахового в районі Богатиря і Відрадного 9 і 10 травня.

Учора, 10 числа, росіяни продовжили наступати на Велику Новосілку. Але просування не отримали.

Зокрема, ворог 9 і 10 числа атакував: на північний захід від Великої Новосілки в районі Веселого, Вільного Поля, Привільного та Шевченка, а також на південний захід від Великої Новосілки в районі Новосілки, Новополя, Рівнеполя та в напрямку Зеленого Поля.

"Південна вісь"

Повідомляється, що російські окупанти продовжили наступальні дії на Заході Запорізької області, але просування немає.

Зокрема, 9 і 10 числа військ РФ порвали наземні атаки на південь від Оріхового в напрямку Новоданилівки та на південний захід від Оріхового в районі Степового. Щербаков.

Також противник провів учора обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку. Просування ворога вперед не зафіксовано.