ЗСУ просунулися в Курській області, а РФ на Донбасі: карти ISW

Сили оборони України нещодавно мали просування в Курській області. Водночас ворог просунувся на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри від 10 травня вказують на те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Теткіно Курської області (південний захід від Глушково).
Зі свого боку ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у Бєлгородській області.
У суботу, 10 травня, війська РФ продовжили наступ на півночі Сумської області, але просувань уперед не було
Війська РФ 9 і 10 травня проводили атаки в районі Вовчанська, але вперед не просунулися
Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Куп'янському напрямку 10 травня.
При цьому ворог атакував 10 травня на Борівському напрямку, але підтверджених успіхів не мав. Зокрема, атаки РФ були на північний схід від Борового в районі Загризового та Нової Кругляківки 9 і 10 травня.
Крім того, противник атакував на північ від Лиману в районі Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини та Нового Миру, а також на північний схід від Лиману в районі Ямполівки та Греківки 9 і 10 травня.
У суботу, 10 травня, росіяни продовжили наступ на Сіверському напрямку, але просування у ворога немає. Зокрема, 9 і 10 числа РФ атакувала на північний схід від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки, а також на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського.
10 травня росіяни продовжили наступальні дії в напрямку Часів Яру. Окупанти успіху не досягли.
Як писали аналітики, 9 і 10 числа війська РФ атакували:
Геолокаційні кадри від 5 травня говорять про те, що росіяни нещодавно просунулися в західній частині Торецька.
А ось у п'ятницю і суботу, війська РФ атакували:
Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими, 9 травня росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Зокрема, ворог просунувся в північній частині Котлиного (на південний захід від Покровська).
Кадри від 10 числа вказують, що ворог просунувся вздовж вулиці Центральної на південному сході Новосергіївки (на південний захід від Покровська).
У ISW додали, що 9 і 10 числа росіяни наступали:
Учора ворог продовжити наступати на напрямку Новопавлівки, але прогресу не домігся.
Росіяни намагалися 9 і 10 травня атакувати:
Противник мав успіх на Курахівському напрямку. Згідно з кадрами від 10 травня, росіяни нещодавно просунулися на східній околиці Олексіївського (на захід від Курахового) та вздовж траси H-15 Курахово-Запоріжжя в полях на південь від Богатиря (на південний захід від Курахового).
Також у п'ятницю і суботу ворог атакував на захід від Курахового в районі Костянтинополя і Андріївки, і на південний захід від Курахового в районі Богатиря і Відрадного 9 і 10 травня.
Учора, 10 числа, росіяни продовжили наступати на Велику Новосілку. Але просування не отримали.
Зокрема, ворог 9 і 10 числа атакував: на північний захід від Великої Новосілки в районі Веселого, Вільного Поля, Привільного та Шевченка, а також на південний захід від Великої Новосілки в районі Новосілки, Новополя, Рівнеполя та в напрямку Зеленого Поля.
Повідомляється, що російські окупанти продовжили наступальні дії на Заході Запорізької області, але просування немає.
Зокрема, 9 і 10 числа військ РФ порвали наземні атаки на південь від Оріхового в напрямку Новоданилівки та на південний захід від Оріхового в районі Степового. Щербаков.
Також противник провів учора обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку. Просування ворога вперед не зафіксовано.
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