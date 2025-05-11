ВСУ продвинулись в Курской области, а РФ на Донбассе: карты ISW

Операции ВСУ в России

Геолокацинные кадры от 10 мая указывают на то, что ВСУ недавно продвинулись у югу от Теткино Курской области (юго-запад Глушково).

В свою очередь ни российские, украинские источники не сообщали о наземной активности в Белгородской области.

"Северная ось"

В субботу, 10 мая, войска РФ продолжили наступление на севере Сумской области, но продвижений вперед не было

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Войска РФ 9 и 10 мая проводили атаки в районе Волчанска, но вперед не продвинулись

Восток Украины. Операция №2 - Луганская область

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Купянском направлении 10 мая.

При этом враг атаковал 10 мая на Боровском направлении, но подтвержденных успехов не имел. В частности, атаки РФ были северо-восточнее Боровой в районе Загрызового и Новой Кругляковки 9 и 10 мая.

Кроме того, противник атаковал севернее Лимана в районе Редкодуба, Липового, Зеленой Долины и Нового Мира, а также северо-восточнее Лимана в районе Ямполовки и Грековки 9 и 10 мая.

Восток Украины. Операция №3 - Донецкая область

В субботу, 10 мая, россияне продолжили наступление на Северском направлении, но продвижения у врага нет. В частности, 9 и 10 числа РФ атаковала северо-восточнее Сиверска в районе Григоровки и Белогоровки, а также восточнее Сиверска в в районе Верхнекаменского.

10 мая россияне продолжили наступательные действия на направлении Часов Яра. Оккупанты успеха не достигли.

Как писали аналитики, 9 и 10 числа войска РФ атаковали:

вблизи самого Часового Яра;

к северу от Часового Яра в районе Орехово-Васильевки;

к юго-востоку от Часового Яра в районе Курдюмовки; и

к югу от Часового Яра в районе Белой Горы, Предтечино и Александро-Шультино.

Геолокацинные кадры от 5 мая говорят о том, что россияне недавно продвинулись в западной части Торецка.

А вот в пятницу и субботу, войска РФ атаковали:

вблизи самого Торецка;

к северу от Торецка в районе Дачного и в направлении Дылевки;

к востоку от Торецка в районе Дружбы;

к юго-востоку от Торецка в районе Александрополя;

к юго-западу от Торецка в районе Новой Полтавки, Гнатовки, Елизаветовки и Старой Николаевки, между Старой Николаевкой и Сухой Балкой и в направлении Зори и Малиновки;

и к западу от Торецка в районе Щербиновки.

Согласно геолокацинным кадрам, опубликованным, 9 мая россияне недавно продвинулись на Покровском направлении. В частности, враг продвинулся в северной части Котлыно (к юго-западу от Покровска).

Кадры от 10 числа указывают, что враг продвинулся вдоль улицы Центральной на юго-востоке Новосергеевки (к юго-западу от Покровска).

В ISW добавили, что 9 и 10 числа россияне наступали:

к востоку от Покровска в районе Мирного, Проминя и Миролюбовки;

к юго-востоку от Покровска в районе Даченского, Гродовки, Лысовки и Новоторецкого;

и к юго-западу от Покровска в районе Звирово, Котлино и Удачного.

Вчера враг продолжить наступать на направлении Новопавловки, но прогресса не добился.

Россияне пытались 9 и 10 мая атаковать:

северо-восточнее Новопавловки в районе Новоалександровки;

восточнее Новопавловки в районе Котляровки, Преображенки и Надиевки;

и юго-восточнее Новопавловки в районе Троицкого, Богдановки и Орехово.

Противник имел успех на Кураховском направлении. Согласно кадрам от 10 мая, россиян недавно продвинулись на восточной окраине Алексеевски (к западу от Курахово) и вдоль трассы H-15 Курахово-Запорожье в полях к югу от Богатыря (к юго-западу от Курахово).

Также в пятницу и субботу враг атаковал западнее Курахово в районе Константинополя и Андреевки, и юго-западнее Курахово в районе Богатыря и Отрадного 9 и 10 мая.

Вчера, 10 числа, россияне продолжили наступать на Великую Новоселки. Но продвижения не получили.

В частности, враг 9 и 10 числа атаковал: северо-западнее Великой Новоселки в районе Веселого, Вольного Поля, Привольного и Шевченко, а также юго-западнее Великой Новоселки в районе Новоселки, Новополя, Ровнополя и в направлении Зеленого Поля

"Южная ось"

Сообщается, что российские оккупанты продолжили наступательные действия на Западе Запорожской области, но продвижения нет.

В частности, 9 и 10 числа войск РФ порвали наземные атаки к югу от Орехова в направлении Новоданиловки и к юго-западу от Орехова в районе Степового. Щербаков.

Также противник провел вчера ограниченные наступательные операции на Херсонесом направлении. Продвижение врага вперед не зафиксировано.