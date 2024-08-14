UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 14 серпня, продовжили просування у Курській області. Вони досягають стратегічної мети у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Хороше є сьогодні просування у Курській області - стратегічної мети нашої досягаємо", - зазначив глава держави.

За його словами, обмінний фонд України був "суттєво поповнений".

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники продовжують досягати успіхів у ході операції у Курській області, яка триває понад тиждень.

Сьогодні, 14 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у доповіді президенту Володимиру Зеленському, що українські захисники завершили пошук та знищення російських військових у місті Суджа.

Також бійцям ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 окупантів.

При цьому генерал уточнював, що на окремих ділянках у російському регіоні українським силам оборони вдалося просунутися на відстань від одного до двох кілометрів.

У свою чергу росіяни продовжують поширювати фейки про те, що їм нібито вдалося зупинити бійців ЗСУ в Курській області.

Більш детально про ситуацію в регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКурська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні