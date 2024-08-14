Україна досягає стратегічної мети в Курській області, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники продовжують досягати успіхів у ході операції у Курській області, яка триває понад тиждень.

Сьогодні, 14 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у доповіді президенту Володимиру Зеленському, що українські захисники завершили пошук та знищення російських військових у місті Суджа.

Також бійцям ЗСУ вдалося взяти в полон понад 100 окупантів.

При цьому генерал уточнював, що на окремих ділянках у російському регіоні українським силам оборони вдалося просунутися на відстань від одного до двох кілометрів.

У свою чергу росіяни продовжують поширювати фейки про те, що їм нібито вдалося зупинити бійців ЗСУ в Курській області.

Більш детально про ситуацію в регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.