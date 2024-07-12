ЗСУ просунулися на Харківському напрямку, а ворог тисне в Донецькій області: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України нещодавно просунулися у Харківській області 11 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що ЗСУ незначно просунулися на схід у північній околиці Глибокого.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили продовжують обхід Глибокого для контратаки на північ від населеного пункту.

Деякі російські блогери розповідали, що війська РФ перетнули річку Вовча в центральній частині Вовчанська, але відомий пов’язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що такі повідомлення неправдиві.

Разом з тим експерти ISW спостерігали нещодавні геолокаційні кадри, які показують, що російська піхота перетнула річку Вовча, йдеться у звіті.

Бої тривали 11 липня під Глибоким і в межах Вовчанська.

Повідомляється, що на кадрах, опублікованих 10 липня, видно, як оператори безпілотників російського "Африканського корпусу" діють на Харківському напрямку після того, як 9 липня Міноборони РФ підтвердило перекидання деяких підрозділів "Африканського корпусу" в цей район.

Операція №2 - Луганська область

11 липня російські окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ наступають біля Синьківки, Петропавлівки, Піщаного та Берестового, коло Макіївки та біля Тернів 10 і 11 липня.

Інший російський блогер спростував нещодавні заяви про захоплення російськими військами східної Стельмахівки (на північний захід від Сватового) і заявив, що війська РФ ведуть бойову розвідку поблизу населеного пункту.

Російські загарбники також продовжували штурм біля Невського (на північний захід від Кремінної).

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали плануючих бомбових ударів по Боровій (на захід від Сватового).

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що окупанти просунулися вздовж бурелому на північний схід від Роздолівки.

11 липня російські загарбники вели наступальні операції в районі Роздолівки та Верхньокам'янського.

11 липня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що частини російської 200-ї окремої мотострілецької бригади нібито просунулися з Калинівки на ділянку Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу на північний захід від мікрорайону "Канал".

Українська бригада, яка діяла в цьому районі, заявила, що канал діє як бар'єр і дозволяє ЗСУ проводити оборонні операції з більш вигідних позицій.

Російські окупанти продовжували 11 липня наступ у районі Часового Яру та на схід від цього міста біля Іванівського.

Війська РФ 11 липня продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в південній частині Південного, у центрі Нью-Йорка та на схід від Олександрополя.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що підрозділи російського 109-го мотострілецького полку намагаються прорвати українську оборону в районі Нью-Йорка, а елементи 27-ї мотострілецької дивізії у складі 506-го і 589-го мотострілецьких полків діють в районі Торецька.

Волошин розповів, що в районі Торецька діють сили п'яти російських підрозділів, але не назвав 2 інші.

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що війська РФ захопили Восход (на північний захід від Авдіївки), а в Міноборони РФ стверджували, що російські підрозділи окупували селище 11 липня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили Восход ще 4 липня, а російський блогер розповідав 11 липня, що путінські війська просунулися на південь від населеного пункту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на захід у полях на схід від Новоселівки Першої.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до східної околиці Новоселівки Першої 11 липня, а інший російський блогер розповідав, що путінські війська перетнули річку та увійшли до Новоселівки Першої.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили Євгенівку та просунулися далі на захід від населеного пункту, просунулися на південь від Сокіла та на захід від Уманського.

Однак в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районах Новоолександрівки, Лозуватського, Воздвиженки, Євгенівки, Сокіла, Прогресу, Новоселівки Першої, біля Уманського, Яснобродівки та біля Карлівки 11 липня.

Російські загарбники нещодавно просунулися на захід від Донецька та продовжили наступальні операції на захід і південний захід від Донецька 11 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують, що окупанти просунулися на північ до вулиць Медичної та Бєлінського на північному сході Красногорівки.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Красногорівки та Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

Позиційні бої тривали 11 липня в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного.

"Південна вісь"

Російські окупанти продовжували атаки поблизу Гуляйполя та Роботиного та на північний захід від Вербового у західній частині Запорізькій області 10 та 11 липня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися поблизу Малої Токмачки.

Російський блогер стверджував, що путінські війська нібито контролюють більшість островів у дельті річки Дніпро, і вони продовжували наземні атаки в цьому районі 11 липня.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 11 липня повідомляли, що протягом доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що на Покровському напрямку зберігається найбільша активність ворога, і тут противник втратив за день понад 200 солдатів особового складу загиблими та пораненими.