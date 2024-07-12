На Покровському напрямку найгарячіша ситуація, воїни ЗСУ стримують ворога, - Генштаб

В Україні на фронті протягом доби 11 липня і станом на вечір відбулося 103 бойових зіткнень. На Покровському напрямку зберігається найбільша активність ворога, тут противник втратив за день понад дві сотні солдатів особового складу загиблими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 22:00 11 липня.

В Генштабі зазначили, що українські захисники протидіють численним спробам противника атакувати та просуватися в глибину території країни, а також завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи "по всій лінії бойового зіткнення".

Російські обстріли

Російські окупанти цієї доби завдали 49 авіаційних ударів (скинули 101 КАБ) та провели 486 ударів дронами-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив 3109 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 4 рази безуспішно атакували позиції ЗСУ в районах Глибокого та Вовчанська. За попередньою інформацією за поточну добу ворог втратив на цьому напрямку 105 осіб, з них 36 - безповоротними.

"Знищено вісім автомобілів, дві артсистеми, одну ББМ, пункт управління БпЛА, одиницю спецтехніки та три склади боєприпасів. Пошкоджено танк загарбників. Втрати уточнюються", - розповіли в Генштабі.

На Куп'янському напрямку напруга зберігається в районах Берестового і Синьківки, де на даний час відбито 3 атаки та триває 1 боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони, зазначили у військовому командуванні.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки і Невського - там противник провів 8 штурмів. Бійці ЗСУ стійко тримають позиції і не дають окупантам просунутися вперед, бої тривають, передали в Генштабі.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив 3 спроби вклинитися в бойові порядки підрозділів ЗСУ в районах Роздолівки та Верхньокам’янського Ситуація контрольована - точиться бій.

Від початку доби на Краматорському напрямку російські окупанти 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Часового Яру та Іванівського, проте успіху не досягли.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

У Генштабі зазначили, що найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де ворог 32 рази атакував позиції ЗСУ в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої, Калинового та Карлівки.

"27 атак відбито нашими захисниками. Напруженою залишається обстановка поблизу Новоолександрівки та Прогреса, де іще триває 5 боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога", - йдеться у вечірньому звіті.

Також в Генштабі розповіли, що протягом доби, попередньо, окупанти втратили на цьому напрямку 219 осіб загиблими та пораненими. Також знищено 1 танк, 2 бойових машини піхоти, артилерійську систему, 5 автомобілів та 2 мотоцикла. Пошкоджено ще 16 одиниць військової техніки, серед якої 6 гармат і мінометів.

На Курахівському напрямку наразі нараховується 9 спроб противника наблизитися до позицій ЗСУ в районах Красногорівки, Парасковіївки та Георгіївки. Всі атаки зупинено.

На Времівському напрямку було 13 ворожих атак. Неподалік Водяного та Костянтинівки 4 відбито. Тривають бої у 5 локаціях біля Урожайного, а 4 спроби ворога тут просунутись вже завершено.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито 1 атаку ворога. Втрат позицій не допущено, ситуація контролюється ЗСУ

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають надії витіснити українських захисників з плацдармів на лівому березі Дніпра. Дві штурмові дії противника зазнали невдачі.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.