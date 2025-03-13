ЗСУ просунулися біля Торецька і Покровська, РФ посилила тиск на 4-х напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області та могли захопити Суджу. Геолокаційні кадри від 12 березня показують, що путінські війська взяли під контроль Суджу та просунулися до південної частини н.п. Заолешенка (безпосередньо на північний захід від Суджі).

Повідомляється, що українське джерело, пов'язане з Головним управленнім розвідки Міноборони України, 12 березня розповіло, що ЗСУ почали відхід із Суджі.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися біля Свердлікова, на захід від Казачої Локні, в межах Заолешенки, в межах південно-східної частини Гончарівки, на захід від Куриловки, на північ від Гуєвого, на південний захід від Журавки та на захід від Олександрії.

Російські блогери розповідали, що бої тривали біля Заолешенки, Гончарівки та Гуєвого, безпосередньо за міжнародним кордоном у Сумській області біля Журавки, Новенького та Басівки.

12 березня російські "воєнкори" заявили, що ЗСУ завдали ударів з HIMARS по выйська РФ у Курській області, при цьому експерти ISW не можуть незалежно перевірити ці російські заяви.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 12 березня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. 11 і 12 березня выйська РФ атакували біля Глибокого та Вовчанська.

Речник української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, 12 березня заявив, що ЗСУ готові до можливої ​​передислокації російських загарбників з Курської області на Харківський напрямок. Також речник заявив, що ворог зазвичай намагається просуватися, використовуючи невеликі групи на мотоциклах, але може зіткнутися з труднощами, використовуючи цю тактику через погану погоду.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 12 березня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Кучерівки, Петропавлівки та Степової Новоселівки 11 і 12 березня.

Полк безпілотних систем ЗСУ повідомив, що російські загарбники зосереджуються біля східного (лівого) берега річки Оскіл для майбутніх штурмів західного (правого) берега за більш сприятливих погодних умов навесні 2025 року.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти раніше мали змогу використовувати ожеледицю для перекидання та доукомплектування сил на західному (правому) березі річки Оскіл, а тепер використовують ці накопичення сил для збільшення кількості атак на Куп'янському напрямку.

Нещодавно російські окупанти просунулися на напрямку Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, показують, щоросіяни просунулися в північну частину Богуславки та, ймовірно, захопили Загризове.

Війська РФ продовжували атаки поблизу Нової Кругляківки, Богуславки, Загризового, Зеленого Гаю, Чернещини та Греківки 11 і 12 березня.

Російські загарбники 12 березня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. Війська РФ наступали в районі Нового, Катеринівки, Зеленої Долини, Новомихайлівки, біля Ямполівки, Мирного та районі Серебрянського лісу 11 і 12 березня.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що з кінця лютого 2024 року російські окупанти посилюють удари по позиціях фронтів ЗСУ на Лиманському напрямку безпілотниками "Шахед", і використовують дрони як плануючі "міні" бомби.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники 12 березня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 11 і 12 березня війська РФ наступали в районі Білогорівки, Григорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

12 березня російські окупанти продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли. Війська РФ вели атаки на Часів Яр, у тому числі в мікрорайоні Шевченка на півдні міста, а також біля Майська, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори 11 і 12 березня.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Як показубть опубліковані 12 березня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися по вулиці 8 Березня в південній частині Торецька.

Між тим фіксується просування на Торецькому напрямку й з боку російських загарбників. Опубліковані 11 березня кадри з геолокацією показують, що росіяни нещодавно просунулися до вулиці Соборної та до вулиці Михайла Грушевського в північній частині Торецька.

Війська РФ наступали під самим Торецьком, біля Дружби, Озарянівки, Кримського, Диліївки та Дачного 11 і 12 березня.

Російські джерела ISW стверджували, що Сили оборони України начебто безуспішно контратакували в Торецьку.

Бригада ЗСУ, яка діяла на Торецькому напрямку, 12 березня опублікувала кадри, як війська РФ ведуть посилений механізований штурм у цьому районі. У бригаді повідомили, що ЗСУ знищили два танки противника, а інші два - відступили.

Офіцер української бригади заявив, що російські окупанти збільшили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку, і проводять як механізовані штурми, так і штурми невеликою кількістю піхоти. Офіцер заявив, що ворог завдає менше ударів плануючими бомбами та артилерією, але використовує "велику концентрацію" всіх типів безпілотників.

Нещодавно Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що ЗСУ просунулися в західній частині Лисівки (на південний схід від Покровська).

Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Тарасівки, Водяне Друге, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Даченського, Новотроїцького, Миколаївки, Шевченка, Відродження, Новоукраїнки, Зеленого, Піщаного, Звірового, Леонтовичів, Удачного, Котлиного, Надіївки, Преображенки, Новоолександрівки, Богданівки, Котлярівки та в напрямку Сергіївки 11 і 12 березня.

Офіцер української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, 12 березня заявив, що російські окупанти посилили наступ піхоти в цьому районі. Речник іншої української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що ворог проводить піхотні штурми вночі, ймовірно, щоб краще прикритися від розвідки ЗСУ.

12 березня російські загарбники продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. 11 і 12 березня війська РФ атакували в районі Костянтинополя та Олексіївки.

Нещодавно російські загарбники просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри від 12 березня показують, що війська РФ могли окупувати н.п. Дніпроенергія (на північ від Великої Новосілки).

12 березня російські "воєнкори" розповідали про захоплення н.п. Бурлацьке (на північний захід від Великої Новосілки), але в ISW оцінюють, що путінські війська могли окупувати цей населений пункт станом на 2 березня.

Війська РФ наступали біля Скудного, Дніпроенергії, Веселого, Розлива, Бурлацького, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Новополя 11 і 12 березня.

"Південна вісь"

12 березня війська РФ продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися

11 і 12 березня російські окупанти атакували поблизу Новоданилівки, П'ятихаток, Степового, Щербаків, Кам'янського, Лобкового та в напрямку Новоандріївки.

Російські загарбники 11 і 12 березня продовжували наземні атаки на Дніпровському напрямку, але просунутися не змогли.

Український партизанський рух "АТЕШ" 12 березня повідомив, що 9 березня підпільники здійснили успішні диверсійні атаки на російську військову залізницю поблизу окупованого Севастополя в Криму, та перешкоджали транспортуванню боєприпасів.

У групі "АТЕШ" розповіли, що 12 березня українські партизани здійснили чергову атаку на невизначені російські залізничні лінії в окупованому Криму, та зазначили що владі РФ потрібен час, щоб відновити пошкоджені залізничні лінії.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 12 березня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські загарбники зосереджують на Покровському та Курському напрямках основні наступальні зусилля, й там ситуація залишається напруженою.