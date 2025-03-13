ВСУ продвинулись возле Торецка и Покровска, РФ усилила давление на 4 направлениях: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области и могли захватить Суджу. Геолокационные кадры от 12 марта показывают, что путинские войска взяли под контроль Суджу и продвинулись к южной части н.п. Заолешенка (непосредственно к северо-западу от Суджи).

Сообщается, что украинский источник, связанный с Главным управлением разведки Минобороны Украины, 12 марта рассказал, что ВСУ начали отход из Суджи.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись возле Свердликова, к западу от Казачьей Локни, в пределах Заолешенки, в пределах юго-восточной части Гончаровки, к западу от Куриловки, к северу от Гуево, к юго-западу от Журавки и к западу от Александрии.

Российские блогеры рассказывали, что бои шли возле Заолешенки, Гончаровки и Гуево, непосредственно за международной границей в Сумской области возле Журавки, Новенького и Басовки.

12 марта российские "военкоры" заявили, что ВСУ нанесли удары из HIMARS по войскам РФ в Курской области, при этом эксперты ISW не могут независимо проверить эти российские заявления.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 12 марта продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. 11 и 12 марта войска РФ атаковали возле Глубокого и Волчанска.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Харьковском направлении, 12 марта заявил, что ВСУ готовы к возможной передислокации российских захватчиков из Курской области на Харьковское направление. Также спикер заявил, что враг обычно пытается продвигаться, используя небольшие группы на мотоциклах, но может столкнуться с трудностями, используя эту тактику из-за плохой погоды.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 12 марта продолжали наступательные действия на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Кучеровки, Петропавловки и Степной Новоселовки 11 и 12 марта.

Полк беспилотных систем ВСУ сообщил, что российские захватчики сосредотачиваются возле восточного (левого) берега реки Оскол для будущих штурмов западного (правого) берега при более благоприятных погодных условиях весной 2025 года.

Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты ранее имели возможность использовать гололед для переброски и доукомплектования сил на западном (правом) берегу реки Оскол, а теперь используют эти накопления сил для увеличения количества атак на Купянском направлении.

Недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что россияне продвинулись в северную часть Богуславки и, вероятно, захватили Загрызово.

Войска РФ продолжали атаки вблизи Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово, Зеленого Гая, Чернещины и Грековки 11 и 12 марта.

Российские захватчики 12 марта продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. Войска РФ наступали в районе Нового, Катериновки, Зеленой Долины, Новомихайловки, возле Ямполевки, Мирного и районе Серебрянского леса 11 и 12 марта.

Представитель украинской бригады, которая действует на Лиманском направлении, заявил, что с конца февраля 2024 года российские оккупанты усиливают удары по позициям фронтов ВСУ на Лиманском направлении беспилотниками "Шахед", и используют дроны как планирующие "мини" бомбы.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские захватчики 12 марта продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. 11 и 12 марта войска РФ наступали в районе Белогоровки, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

12 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. Войска РФ вели атаки на Часов Яр, в том числе в микрорайоне Шевченко на юге города, а также возле Майска, Курдюмовки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы 11 и 12 марта.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Как показывают опубликованные 12 марта геолокационные кадры, ВСУ продвинулись по улице 8 Марта в южной части Торецка.

Между тем фиксируется продвижение на Торецком направлении и со стороны российских захватчиков. Опубликованные 11 марта кадры с геолокацией показывают, что россияне недавно продвинулись к улице Соборной и к улице Михаила Грушевского в северной части Торецка.

Войска РФ наступали под самим Торецком, возле Дружбы, Озаряновки, Крымского, Делиевки и Дачного 11 и 12 марта.

Российские источники ISW утверждали, что Силы обороны Украины якобы безуспешно контратаковали в Торецке.

Бригада ВСУ, которая действовала на Торецком направлении, 12 марта опубликовала кадры, как войска РФ ведут усиленный механизированный штурм в этом районе. В бригаде сообщили, что ВСУ уничтожили два танка противника, а остальные два - отступили.

Офицер украинской бригады заявил, что российские оккупанты увеличили интенсивность своих атак на Торецком направлении, и проводят как механизированные штурмы, так и штурмы небольшим н количеством пехоты. Офицер заявил, что враг наносит меньше ударов планирующими бомбами и артиллерией, но использует "большую концентрацию" всех типов беспилотников.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что ВСУ продвинулись в западной части Лысовки (к юго-востоку от Покровска).

Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Тарасовки, Водяное Второе, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Даченского, Новотроицкого, Николаевки, Шевченко, Возрождения, Новоукраинки, Зеленого, Песчаного, Зверево, Леонтовичей, Удачного, Котлиного, Надеевки, Преображенки, Новоалександровки, Богдановки, Котляровки и в направлении Сергеевки 11 и 12 марта.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, 12 марта заявил, что российские оккупанты усилили наступление пехоты в этом районе. Представитель другой украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что враг проводит пехотные штурмы ночью, вероятно, чтобы лучше прикрыться от разведки ВСУ.

12 марта российские захватчики продолжали наступать на Кураховском направлении, но не продвинулись. 11 и 12 марта войска РФ атаковали в районе Константинополя и Алексеевки.

Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные кадры от 12 марта показывают, что войска РФ могли оккупировать н.п. Днепроэнергия (к северу от Великой Новоселки).

12 марта российские "военкоры" рассказывали о захвате н.п. Бурлацкое (к северо-западу от Великой Новоселки), но в ISW оценивают, что путинские войска могли оккупировать этот населенный пункт по состоянию на 2 марта.

Войска РФ наступали возле Скудного, Днепроэнергии, Веселого, Разлива, Бурлацкого, Вольного Поля, Привольного, Новоселки и Новополя 11 и 12 марта.

"Южная ось"

12 марта войска РФ продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись

11 и 12 марта российские оккупанты атаковали вблизи Новоданиловки, Пятихаток, Степного, Щербаков, Каменского, Лобкового и в направлении Новоандреевки.

Российские захватчики 11 и 12 марта продолжали наземные атаки на Днепровском направлении, но продвинуться не смогли.

Украинское партизанское движение "АТЕШ" 12 марта сообщило, что 9 марта подпольщики совершили успешные диверсионные атаки на российскую военную железную дорогу вблизи оккупированного Севастополя в Крыму, и препятствовали транспортировке боеприпасов.

В группе "АТЕШ" рассказали, что 12 марта украинские партизаны совершили очередную атаку на неопределенные российские железнодорожные линии в оккупированном Крыму, и отметили что властям РФ нужно время, чтобы восстановить поврежденные железнодорожные линии.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 123 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики сосредотачивают на Покровском и Курском направлениях основные наступательные усилия, и там ситуация остается напряженной.