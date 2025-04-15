ЗСУ просунулися біля Сіверська і Торецька, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

Сили оборони нещодавно мали успіх поблизу Сіверська та Торецька, де просунулися. Між тим також фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Сіверська, Торецька та Покровська.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що росіяни просунулися на південний захід від Гуєво (на південь від Суджі).

Бої тривали біля Горналя та Олешні (на південний захід від Суджі). Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ утримують позиції в н.п. Горналь та Олешня.

Російське джерело ISW розповідало, що 11 квітня ЗСУ завдали успішного удару з HIMARS по передовому командному пункту російського 30-го мотострілецького полку у Гуєво, внаслідок чого був поранений командира полку та ліквідовані заступник командира полку та командир взводу зв'язку.

Російське джерело також стверджує, що раніше ЗСУ завдавали ударів з безпілотників і ракет по командному пункту, і що військове командування РФ "не докладало жодних зусиль" для переміщення або приховування командного пункту.

13 квітня українське джерело ISW повідомило, що український винищувач МіГ-29 завдав удару з використанням AASM Hammer по позиціях окупантів у Тьоткіно (на південний захід від міста Курськ).

Сили безпілотних систем ЗСУ 14 квітня повідомили, що Сили оборони завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу малої дальності "Стела-10" в Курській області.

14 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області, але війська РФ там не змогли просунутися. У звіті ISW вказується, що бої тривали в Попівці та Демидівці.

"Північна вісь"

Російські загарбники 14 квітня продовжували наступальні дії на Сумському напрямку, але не просунулися. 13 і 14 квітня війська РФ атакували поблизу Басівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що Сили оборони України начебто невдало контратакували біля села Водолаги (на півночі Сумської області поблизу міжнародного кордону).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти 14 квітня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. 13 і 14 квітня війська РФ атакували в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

В ОСУВ "Хортиця" 14 квітня повідомили, що російські загарбники використали три бронемашини та вісім одиниць техніки для доставки піхоти на передові позиції біля Вовчанських Хуторів, а удари ЗСУ знищили дві одиниці бронетехніки та шість одиниць техніки..

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що росіяни просунулися на північний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська).

13 і 14 квітня війська РФ атакували на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки.

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, заявив, що російські загарбники рідше використовують важку техніку та атакують мотоциклами, квадроциклами та баггі. Речник зазначив, що ЗСУ намагаються завдати удару в російський тил до підходу ворога до лінії фронту.

14 квітня російські окупанти продовжували наступ на напрямку Борової, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Нової Кругляківки та Загризового, біля Надії, Сергіївки та Греківки 13 і 14 квітня.

Російські загарбники 14 квітня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. 13 і 14 квітня війська РФ атакували в районі Нового, Катеринівки, Новомихайлівки, Колодязів, Ямполівки, у напрямку Зеленої Долини та Рідкодуба, та в районі Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

Українські захисники нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Як показують оприлюднені 13 квітня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися на південний захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Між тим фіксується також просування на Сіверському напрямку з боку російських окупантів. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що війська РФ просунулися на захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

14 квітня російські окупанти атакували в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

14 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просунутися не змогли.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 13 квітня заявив, що українські воїни 13 квітня відбили російський механізований штурм в районі Ступочки (на південь від Часового Яру)таі Кліщіївки (на південний схід від Часового Яру) за допомогою 13 одиниць бронетехніки, цивільної техніки а також мотоциклів.

Війська РФ наступали біля самого Часового Яру, поблизу Андріївки, Ступочок і Предтечиного 13 і 14 квітня.

Сили оборони України нещодавно просунулися в межах Торецька та на північний схід від нього.

"Схоже, що російські сили використовують передислоковані частини 8-ї загальновійськової армії, щоб закрити українську "кишеню" на південний захід від Торецька та зрівняти лінію фронту в рамках триваючих зусиль Росії атакувати Костянтинівку з півдня", - йдеться в публікації ISW.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Як показують оприлюднені 13 квітня геолокаційні кадри, війська РФ трохи просунулися в західній частині Лисівки (на південний схід від Покровська).

Російські загарбники атакували біля Тарасівки, наступали на Єлизаветівку, Воздвиженку, Зелене Поле, Новоторецьке, Калинове, Водяне Друге та на Малинівку, Стару Миколаївку, Олександропіль, біля Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного та Удачного 13 і 14 квітня.

Російський блогер заявив, що Сили оборони України контратакували біля Єлизаветівки.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов 14 квітня повідомив, що російські окупанти використовують найбільшу кількість техніки на Покровському напрямку, переважно для вогневої підтримки та підтримки будь-яких проривів.

Трегубов зазначив, що важка бронетехніка наразі неефективна як "зброя прориву" та вогневої підтримки - або навіть транспорти піхоти - через кількість безпілотників у повітрі.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 14 квітня повідомив, що росіяни припинили ведення механізованих штурмів у цьому районі після значних втрат бронетехніки тиждень тому (приблизно 7 квітня). Він зазначив, що окупанти повернулися до розгортання невеликої піхоти групами від двох до п’яти осіб і використання цивільних транспортних засобів і мотоциклів під час атак.

Також речник заявив, що останніми тижнями війська РФ посилають на штурм більше мобілізованого персоналу та менш навчених солдатів.

14 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на Новопавлівському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники атакували біля Новосергіївки, Котлярівки та Преображенки, а також біля Богданівки 13 і 14 квітня.

14 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 13 і 14 квітня війська РФ атакували в районі Костянтинополя, Олексіївки, Багатиря, Андріївки та Розлива.

Російський "воєнкор" розповідав, що Сили оборони України нібито невдало контратакували поблизу Багатиря.

Російські загарбники 14 квітня продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але не змогли просунутися.

Війська РФ атакували на північ від Одрадного, біля Веселого і Бурлацького, Вільного Поля, Шевченка та Привільного, коло Новополя і Новосілки 13 і 14 квітня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували під Одрадним.

"Південна вісь"

14 квітня російські окупанти продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області, але не просунулися. 13 і 14 квітня війська РФ атакували на захід від Роботиного поблизу Кам'янки, Степового, Лобкового, Щербаків і Малих Щербаків.

Російські загарбники 13 і 14 квітня вели обмежені наступальні операції на Дніпровському (Херсонському) напрямку, але просунутися не змогли.

Ситуація на фронті

Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 14 квітня, на фронті з початку доби відбулося 82 бойових зіткнень, тобто кількість ворожих штурмів зменшилася у порівнянні з добою раніше.

Разом з тим, зазначили у військовому командуванні, найбільша кількість атак з боку противника була на Покровському напрямку. Зокрема, уточнили в Силах оборони, протягом дня у тому районі було знешкоджено 350 окупантів, з них 166 - безповоротно.