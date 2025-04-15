ВСУ продвинулись возле Северска и Торецка, враг давит на четырех направлениях: карты ISW

Силы обороны недавно имели успех вблизи Северска и Торецка, где продвинулись. Между тем также фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Северска, Торецка и Покровска.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что россияне продвинулись на юго-запад от Гуево (к югу от Суджи).

Бои продолжались возле Горналя и Олешни (к юго-западу от Суджи). Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ удерживают позиции в н.п. Горналь и Олешня.

Российский источник ISW рассказывал, что 11 апреля ВСУ нанесли успешный удар из HIMARS по передовому командному пункту российского 30-го мотострелкового полка в Гуево, в результате чего был ранен командир полка и ликвидированы заместитель командира полка и командир взвода связи.

Российский источник также утверждает, что ранее ВСУ наносили удары с беспилотников и ракет по командному пункту, и что военное командование РФ "не прилагало никаких усилий" для перемещения или сокрытия командного пункта.

13 апреля украинский источник ISW сообщил, что украинский истребитель МиГ-29 нанес удар с использованием AASM Hammer по позициям оккупантов в Теткино (к юго-западу от города Курск).

Силы беспилотных систем ВСУ 14 апреля сообщили, что Силы обороны нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу малой дальности "Стела-10" в Курской области.

14 апреля шли бои на северо-западе Белгородской области, но войска РФ там не смогли продвинуться. В отчете ISW указывается, что бои шли в Поповке и Демидовке.

"Северная ось"

Российские захватчики 14 апреля продолжали наступательные действия на Сумском направлении, но не продвинулись. 13 и 14 апреля войска РФ атаковали вблизи Басовки.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины якобы неудачно контратаковали возле села Водолаги (на севере Сумской области вблизи международной границы).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 14 апреля продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись. 13 и 14 апреля войска РФ атаковали в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

В ОСГВ "Хортица" 14 апреля сообщили, что российские захватчики использовали три бронемашины и восемь единиц техники для доставки пехоты на передовые позиции возле Волчанских Хуторов, а удары ВСУ уничтожили две единицы бронетехники и шесть единиц техники.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что россияне продвинулись на северо-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска).

13 и 14 апреля войска РФ атаковали к востоку от Купянска в районе Петропавловки.

Представитель украинской бригады, которая действует на Купянском направлении, заявил, что российские захватчики реже используют тяжелую технику и атакуют мотоциклами, квадроциклами и багги. Спикер отметил, что ВСУ пытаются нанести удар в российский тыл до подхода врага к линии фронта.

14 апреля российские оккупанты продолжали наступление на направлении Боровой, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Новой Кругляковки и Загрызово, возле Надежды, Сергеевки и Грековки 13 и 14 апреля.

Российские захватчики 14 апреля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. 13 и 14 апреля войска РФ атаковали в районе Нового, Катериновки, Новомихайловки, Колодязов, Ямполевки, в направлении Зеленой Долины и Редкодуба, и в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Украинские защитники недавно продвинулись на Северском направлении. Как показывают обнародованные 13 апреля геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на юго-запад от Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

Между тем фиксируется также продвижение на Северском направлении со стороны российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись на запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска).

14 апреля российские оккупанты атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

14 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 13 апреля заявил, что украинские воины 13 апреля отбили российский механизированный штурм в районе Ступочки (к югу от Часового Яра) и Клищеевки (к юго-востоку от Часового Яра) с помощью 13 единиц бронетехники, гражданской техники, а также мотоциклов.

Войска РФ наступали возле самого Часового Яра, вблизи Андреевки, Ступочек и Предтечино 13 и 14 апреля.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в пределах Торецка и к северо-востоку от него.

"Похоже, что российские силы используют передислоцированные части 8-й общевойсковой армии, чтобы закрыть украинский "карман" к юго-западу от Торецка и уравнять линию фронта в рамках продолжающихся усилий России атаковать Константиновку с юга", - говорится в публикации ISW.

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении.

Как показывают обнародованные 13 апреля геолокационные кадры, войска РФ немного продвинулись в западной части Лисовки (к юго-востоку от Покровска).

Российские захватчики атаковали возле Тарасовки, наступали на Елизаветовку, Воздвиженку, Зеленое Поле, Новоторецкое, Калиново, Водяное Второе и на Малиновку, Старую Николаевку, Александрополь, возле Лисовки, Новоукраинки, Звериного, Котлино и Удачного 13 и 14 апреля.

Российский блогер заявил, что Силы обороны Украины контратаковали возле Елизаветовки.

Представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов 14 апреля сообщил, что российские оккупанты используют наибольшее количество техники на Покровском направлении, преимущественно для огневой поддержки и поддержки любых прорывов.

Трегубов отметил, что тяжелая бронетехника пока неэффективна как "оружие прорыва" и огневой поддержки - или даже транспорты пехоты - из-за количества беспилотников в воздухе.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 14 апреля сообщил, что россияне прекратили ведение механизированных штурмов в этом районе после значительных потерь бронетехники неделю назад (примерно 7 апреля). Он отметил, что оккупанты вернулись к развертыванию небольшой пехоты группами от двух до пяти человек и использованию гражданских транспортных средств и мотоциклов во время атак.

Также спикер заявил, что в последние недели войска РФ посылают на штурм больше мобилизованного персонала и менее обученных солдат.

14 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на Новопавловском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали возле Новосергиевки, Котляровки и Преображенки, а также возле Богдановки 13 и 14 апреля.

14 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. 13 и 14 апреля войска РФ атаковали в районе Константинополя, Алексеевки, Багатыря, Андреевки и Разлива.

Российский "военкор" рассказывал, что Силы обороны Украины якобы неудачно контратаковали вблизи Багатыря.

Российские захватчики 14 апреля продолжали наступательные действия в направлении Большой Новоселки, но не смогли продвинуться.

Войска РФ атаковали к северу от Одрадного, возле Веселого и Бурлацкого, Свободного Поля, Шевченко и Привольного, возле Новополя и Новоселки 13 и 14 апреля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали под Отрадным.

"Южная ось"

14 апреля российские оккупанты продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области, но не продвинулись. 13 и 14 апреля войска РФ атаковали западнее Работино вблизи Каменки, Степного, Лобковое, Щербаков и Малых Щербаков.

Российские захватчики 13 и 14 апреля вели ограниченные наступательные операции на Днепровском (Херсонском) направлении, но продвинуться не смогли.

Ситуация на фронте

Как передали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 14 апреля, на фронте с начала суток произошло 82 боевых столкновений, то есть количество вражеских штурмов уменьшилось по сравнению с сутками ранее.

Вместе с тем, отметили в военном командовании, наибольшее количество атак со стороны противника было на Покровском направлении. В частности, уточнили в Силах обороны, в течение дня в том районе было обезврежено 350 оккупантов, из них 166 - безвозвратно.