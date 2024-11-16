ЗСУ просунулися біля Курахового і в Курській області, ворог тисне на 5 напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево на тлі триваючіх боїв уздовж головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 15 листопада демонструють, що ЗСУ незначно просунулися в межах східної частини Новоіванівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися в лісах біля Малої Локні (на північ від Суджі), Мартинівки (на північний схід від Суджі) та Ольговки (на схід від Коренево), а інший блогер розповідав, що негода уповільнює українські та російські операції.

14 і 15 листопада війська РФ продовжували атакувати головний "український плацдарм" у Курській області, в тому числі поблизу Дар'їно.

Українські сили завдали ударів по аеродрому "Кримський" у Краснодарському краї у ніч проти 15 листопада, хоча наслідки атаки наразі невідомі.

На геолокаційних кадрах, опублікованих увечері 14 листопада, видно вибух у напрямку авіабази "Кримськ", яка, як повідомляється, є базою російського 3-го зведеного авіаційного полку (4-ї армії ВПС і ППО).

Влада Краснодарського краю стверджувала, що війська РФ перехопили 46 українських безпілотників над регіоном, і що БПЛА нібито завдали шкоди житловим кварталам у Кримському та Красноармійському районах, а російський "воєнкор" назвав атаку найбільшим українським ударом по Краснодарському краю з початку повномасштабного вторгення РФ в Україну.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Як зазначається у звіті, ймовірно, російська група ДРГ здійснила обмежене вторгнення через міжнародний кордон до Чернігівської області 15 листопада. Втім, наразі немає жодних ознак того, що війська РФ встановили тривалу присутність у цьому районі, додали в ISW.

На відео з геолокацією від 15 листопада видно, як двоє російських військових йдуть східною стороною пошкодженого мосту через річку Судість, що з'єднує Грем'яч і Колос (обидва приблизно за 1,5 км на південь від міжнародного кордону), встановлюють триколор на мосту та повертаються до східної сторони мосту

Російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких майорить ще один російський прапор на покинутій будівлі нібито в Мураві (на схід від Грем'яча та Колоса), але на кадрах не видно піхоти РФ у цьому районі.

Російські блогери активно стверджували, що російські групи ДРГ перетнули кордон і начебто увійшли або захопили Грем'яч, Колос, Новоселивку та Мураві. При цьому в ISW не можуть підтвердити ці заяви, й не спостерігають доказів утримання військами РФ позиції в прикордонній зоні.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко та речник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявили, що росіяни лише ненадовго увійшли в Чернігівську область, щоб вивісити свої триколори, а потім відійшли, а заяви Росії про просування та захоплення населених пунктів є неправдивими та є частиною ІПСО.

Демченко заявив, що прикордонна зона, де війська РФ вивісили прапор, відрізана річкою від решти Чернігівської області, а населені пункти, які нібито захопили російські окупанти - покинуті.

Російські загарбники 14 і 15 листопада продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області, але не просунулися. Війська РФ наступали в районі Високої Яруги, Липців і Глибокого, поблизу Тихого, Стариці та Вовчанська.

Представник бригади ЗСУ, яка діяла на Харківському напрямку, 14 і 15 листопада повідомив, що окупанти тут не зосереджують значні сили чи механізовану техніку в прифронтових районах через сніг та погані погодні умови.

Він також зазначив, що тактика російських військ на півночі Харківського району бойових дій не змінилася, і що окупанти продовжують вести наступ невеликими групами піхоти без підтримки техніки.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи в районі проведення бойових дій відновили завдання ударів за підтримки танків і бронетехніки приблизно 13 листопада

14 листопада Романов заявив, що війська РФ продовжують атакувати поблизу Вовчанська, Стариці та Липців, ймовірно, намагаючись відновити вогневі позиції ствольної артилерії, яка здатна обстрілювати місто Харків, та відновити "вогневий контроль" над дорогами, що могло б полегшити майбутній російський просування до Харкова.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти здійснили подальше просування до Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 листопада, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південь до вулиці Дзержинського у східній частині Куп’янська.

14 і 15 листопада російські джерела стверджували, що путінські війська закріпилися на околицях Куп'янська та створюють у цьому районі матеріально-технічну мережу для подальших наступальних операцій у місті, що узгоджується з доступними геолокаційними записами

14 і 15 листопада російські блогери заявили, що війська РФ ведуть активні бої з ЗСУ поблизу цукрового заводу та промислової зони в східній частині Куп'янська.

Український військовий, який діяв на Куп'янському напрямку, 14 листопада заявив, що ЗСУ змогли тримати оборону міста протягом червня та липня 2024 року, але восени ситуація ускладнилася, оскільки невеликі групи з одного-двох російських солдатів глибоко прорвалися в тилу української оборонної лінії.

14 листопада російські блогери заявили, що війська РФ нещодавно застосували "нову" тактику під час наступу на Куп'янськ і атакували ЗСУ невеликими групами бронетехніки з 5-10 піхотинцями.

Один із "воєнкорів" додав, що війська РФ просунулися до Куп'янська вздовж залізничної колії та продовжують спроби просування в цьому районі.

У звіті ISW зазначається, що подальше просування росіян у центральній і західній частинах Куп'янська у поєднанні з нещодавнім просуванням окупантів на південний захід від міста поблизу Колісниківки та Кругляківки може змусити ЗСУ відійти з позицій у Куп'янську та з нинішніх плацдармів на схід і південний схід від міста.

14 і 15 листопада російські загарбники продовжували наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

15 листопада російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися на захід від Кармазинівки та встановили вогневий контроль майже над 10 км території на захід Стельмахівки, хоча в ISW ще не знайшли підтвердження.

14 і 15 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували наступати в районі Голубівки, поблизу Петропавлівки, Глушківки, Піщаного, Колісників, Загризового, Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю, Копанки, Першотравневого, Надії, Новоєгорівки, Дружелюбівки, Катеринівки, Невського, Тернів та біля Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 14 і 15 листопада продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але не просунулися.

Війська РФ 14 і 15 листопада продовжували наступ на південь від Часового Яру в районі Предтечиного, та просування не було.

Речник української бригади, яка діє на Часівярському напрямку, 15 листопада заявив, що російська піхота, яка веде штурм на цьому напрямку, намагається за допомогою спеціальних плащів і ковдр приховати теплові ознаки від українських безпілотників і тепловізорів.

Він також заявив, що окупанти намагаються просуватися далі на захід після захоплення плацдармів на західному березі каналу Сіверський Донець біля Часового Яру.

Російські загарбники нещодавно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 і 15 листопада, показують, що окупанти просунулися в північно-східній та південній частинах міста.

Війська РФ вели наступальні дії в Торецьку, біля Диліївки та біля Щербинівки 14 і 15 листопада.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 14 листопада заявила, що окупанти нещодавно здійснили механізований штурм поблизу Неліпівки, але українські війська ліквідували 12 загарбників і знищили 7 невстановлених легких транспортних засобів ворога.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Покровська. Геолокаційні кадри від 13 листопада свідчать про те, що окупанти незначно просунулися в північній частині Юрівки та на захід від Новоолексіївки.

Український військовий оглядач заявив, що війська РФ нещодавно захопили позиції в північній частині Петрівки та Григорівки (обидва на захід від Селидового).

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися на глибину до 1,3 км на захід від Новоолексіївки та просувалися вздовж вулиці Залізничної та біля залізничного полотна в Петрівці, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували штурми в районі Миролюбівки та Променя, біля Лисівки, Сухого Яру, Петрівки, Пушкіного, Пустинки і Жовтого 14 і 15 листопада.

Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Курахового, а війська РФ - на північний схід від цього міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що ЗСУ просунулися на захід від Побєди у тил російським окупантам, які зараз намагаються просунутися поблизу Дальнього (на південь від Курахового).

Додаткові геолокаційні кадри від 15 листопада показують, що російські окупанти трохи просунулися в північній частині Новоселидівки (на північ від Курахового).

Російські блогери стверджували, що війська РФ зачистили територію у 2 км завширшки та до 1,5 км у глибину між Сонцівками та Новоселидівкою, та просунулися на 350 метрів углиб на схід від Берестків і на 600 метрів в глибину на північ від Іллінки та в самому Кураховому.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ захопили Дальнє (на південь від Курахового) і просунулися на південний захід від населеного пункту. Однак в ISW не знайшли підтвердження.

В Міноборони РФ стверджували про захоплення Степанівки (на північ від Курахового) станом на 15 листопада, хоча в ISW оцінюють, що окупанти захопили населений пункт станом на 6 листопада.

Війська РФ продовжували наступ в районі Новодмитрівки, Зорі, Вознесенки та Сонцівки, біля Новоселидівки, Нової Іллінки, Берестків, Максимільянівки та Дальнього 14 і 15 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися у напрямку Вугледара. Геолокаційні кадри від 14 листопада показують, що війська РФ просунулися в північно-західну частину Антонівки та, ймовірно, захопили весь населений пункт.

Російський блогер заявив, що війська РФ просунулися на північ від Максимівки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Війська РФ продовжували атакувати поблизу Антонівки та Костянтинівки, Янтарного, Костянтинопольського та Трудового 14 і 15 листопада.

Війська РФ 15 листопада продовжували наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але не просувалися.

14 листопада російські блогери заявили, що путінські війська просунулися на 3 км в напрямку Новодарівки та просунулися на північ від Рівнополя, але в ISW не знайшли підтвердження.

Пов’язаний з Кремлем російський блогер стверджував, що війська РФ намагаються наступати на Велику Новосілку зі сходу, півдня та південного заходу, щоб ліквідувати український плацдарм у цьому районі, що узгоджується з нещодавньою оцінкою ISW про те, що російські війська можуть намагатися посилити наступ на північний захід від Вугледара, щоб тиснути на позиції ЗСУ у Великій Новосілці.

14 і 15 листопада російські загарбники наступали в районі Макарівки, Новодарівки та Рівнополя.

"Південна вісь"

14 і 15 листопада російські окупанти продовжували наступати на заході Запорізької області на північ від Роботиного поблизу Новоданилівки.

Російський блогер стверджував, що війська РФ збільшили темпи ударів по зосередженню українських сил і оборонних позиціях на заході Запорізької області, готуючись до можливої ​​наступальної операції РФ в найближчому майбутньому.

Експерти ISW досі не мають незалежного підтвердження того, що війська РФ передислокували сили на Запорізький напрямок з інших ділянок лінії фронту, а також інших ознак, які б свідчили про неминучий наступ РФ у Запорізькій області, йдеться у звіті.

14 і 15 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Удари безпілотників ВМС ЗСУ та погані погодні умови змушують російських військових перекидати значну кількість ППО з інших напрямків фронту в окупований Крим для захисту критичної інфраструктури.

15 листопада речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що удари безпілотників по кораблях Чорноморського флоту РФ зменшили кількість кораблів ворога, які охороняють Керченський міст, з 10 до 14 у 2023 році до нуля в листопаді 2024 року.

Плетенчук зазначив, що російські війська використовують вертольоти замість авіації для захисту Керченського мосту, оскільки вертольоти можуть підтримувати ту ж швидкість, що й українські безпілотники, і легше патрулювати територію.

14 листопада Плетенчук повідомив, що погані погодні умови змушують росіян покладатися на авіацію замість кораблів ЧФ для патрулювання Чорного моря.

У червні 2024 року експерти ISW оцінювали, що тривалі українські удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму змушують Росію направити додаткові засоби ППО в цей район, і, схоже, ця картина продовжується через тиск ударів безпілотників ВМС ЗСУ і погіршення погодних умов.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 листопада щодо оперативної обстановки розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України поінформували, що на Покровському та Курахівському напрямках фіксується найбільша кількість боїв, а в Курській області воїни ЗСУ відбили понад двадцять ворожих атак.