ЗСУ просунулися в Бєлгородській області, ворог тисне на трьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі кордону між Курської та Сумською областями. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що путінські війська просунулися в межах та на схід від села Журавки.

24 та 25 березня війська РФ наступали біля Гоголівки, коло пункту пропуску "Суджа", біля Володимирівки, Веселого, Журавки та Басівки.

Нещодавно Сили оборони України просунулися вздовж міжнародного кордону на північному заході Бєлгородської області. Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" розповів 24 березня, що ЗСУ просунулися на захід від Демидівки та на північний захід від Поповки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

25 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували поблизу Вовчанська 24 і 25 березня.

Операція РФ №2 - Луганська область

25 березня російські окупанти наступали на Куп'янському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Кам'янки, Петропавлівки та Степової Новоселівки 24 і 25 березня.

25 березня війська РФ продовжували наступати на напрямку Борової, але не просунулися. Російські окупанти атакували біля Загризового, під Копанками, в напрямку Новомихайлівки, Катеринівки та біля Чернещини 24 і 25 березня.

25 березня російські загарбники наступали на Лиманському напрямку, але також не просунулися. Війська РФ атакували в районі Колодязів, Ямполівки, наступали на Нове і Зарічне, а також біля Торського 24 і 25 березня.

Операція РФ №3 - Донецька область

25 березня російські окупанти продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не змогли просунутися. 24 і 25 березня війська РФ атакували в районі Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

25 березня війська РФ продовжували наступати у напрямку Часового Яру, але не просунулися. 24 і 25 березня російські загарбники атакували біля самого Часового Яру та в напрямку Предтечиного і Диліївки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що війська РФ просунулися в північно-західній частині Торецька та центральній частині Олександрополя (на південний захід від Торецька).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 21 березня, показують, що російські окупанти просунулися на південно-східну околицю Щербинівки (на захід від Торецька).

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Диліївки, Дачного та Кримського 24 та 25 березня.

25 березня російські окупанти наступали на Покровському напрямку, але не змогли просунутися. Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Зеленого Поля, Єлизаветівки, Лисівки, Сухого Яру, Шевченка, Відродження, в районі Котлиного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Успенівки, Солоного і в напрямку Новосергіївки і Котлярівки 24 і 25 березня.

Сили оборони України контратакували на північний схід від Покровська в районі Тарасівки, на південь від Покровська в районі Шевченка та на південний захід від Покровська в районі Удачного та Котлиного.

24 березня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські атаки на Покровському напрямку останнім часом посилилися після недавньої короткої паузи, але інтенсивність атак противника не така висока, як у лютому 2025 року, ймовірно, через значні втрати росіян в особовому складі та техніці.

Начальник служби радіоелектронної та кібернетичної боротьби української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що російські окупанти використовують у середньому від 100 до 150 безпілотників-FPV на день на Покровському напрямку, але використання дронів з боку росіян залежить від погодних умов.

25 березня російські загарбники продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися. 24 і 25 березня війська РФ атакували в районі Розлива, Костянтинополя, Андріївки, Улакли та Олексіївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що Сили оборони України контратакували під Розливом і Костянтинополем.

25 березня російські окупанти продовжували наступати у напрямку Великої Новосілки, але не змогли просунутися. Війська РФ наступали в районі Дніпроенергії, Веселого, Скудного, Новоочеретуватого, біля Вільного Поля та Новополя 24 і 25 березня.

Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували поблизу Веселого та Вільного Поля.

"Південна вісь"

Російські загарбники нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Як показують опубліковані 24 і 25 березня геолокаційні кадри, війська РФ просунулися в центрі Степового (на північний захід від Роботиного) і в південній частині Лобкового (на північний захід від Роботиного).

24 і 25 березня російські окупанти атакували біля Лобкового, Малих Щербаків, Степового та Кам'янського.

25 березня війська РФ вели обмежені наступальні дії на Херсонському напрямку, але не просунулися. 24 і 25 березня російські загарбники атакували на Дніпровському напрямку.

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 25 березня поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.

В Силах оборони України зазначили, що найбільше російські загарбники атакували на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.